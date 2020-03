Brutal Assault 2020: weitere Neuzugänge angekündigt

Ein weiteres Update von Brutal Assault wird von den Thrashern Lost Society, den Black Expressionisten Wolves In The Throne Room und den Progressivisten Vola dominiert.

Es ist bekannt, dass Brutal Assault seinen Line-Up nicht nur auf großen Namen aufstellt. Wir versuchen auch nach jungen Talenten zu suchen, die in der Underground-Musikszene für Resonanz sorgen.

Lasst uns mit den Finnen Lost Society beginnen, die sich bereits in der Festung vorgestellt haben. Die Truppe von vier erfahrenen Musikern hat sich auf dem neuen Album „No Absolution“ leicht vom klassischen Thrash-Sound entfernt und zugleich moderne Groove-Strukturen einkomponiert. Ein Vergleich mit Trivium, Sylosis oder Devildriver ist nicht völlig daneben.

Wolves In The Throne Room sind eine der ersten Bands, deren Musik als Post-Black Metal bezeichnet wurde. Im Vordergrund steht die Atmosphäre, ergänzt durch ruhigere Elemente in lang fließenden Kompositionen. Seit 2002 hat WITTR einen beispiellosen Ruf erlangt und neben ihren eigenen Tourneen, tourten sie mit Dimmu Borgir oder Behemoth.

Ein kraftvolles Versprechen für die Zukunft sind die Dänen Vola, die für ihre Genre-Vieldeutigeit einzigartig sind. Sie können von Polyrhythmik-Giganten Meshuggah nehmen, sowohl als auch von 80er Synthpop. Vola sind keine Nachahmer, sie drehen sich chamäleonartig aus jedem inspirierenden Verdacht heraus und untermalen es zusätzlich durch schöne Gesangslinien.

Die Belgier Brutus mit Sängerin und Schlagzeugerin Stefanie Mannaerts haben Erfahrung mit Tourneen mit Cult Of Luna oder Chelsea Wolfe, aber dank intensiver Auftritten können sie bereits europäische Clubs füllen. Ihr Post-Rock mit charismatischem Gesang, der ab und zu in Hard Core Tempi wechselt.

Obwohl Gatecreeper aus Arizona die amerikanische Death Metal-Generation repräsentieren, würden viele nach dem Zuhören, eher auf eine schwedischen Band tippen. Oldschool der auf dem schwedischen Sound aufbaut, fließt jedoch in einem rollenden Tempo wie Bolt Thrower, Asphyx oder Hail Of Bullets.

Vitriol aus Oregon strafen von der ersten Sekunde an. Gewalttätigem Blackened Death Metal nah an Hate Eternal, fehlt es nicht an der Grausamkeit von Gorguts oder Ulcerate.

Die dänische Generation des Todes Metalls wird von Baest vertreten. Ihre Arbeit beinhaltet sowohl Melodien als auch rollende Leichtigkeit, sowie einen ernsteren Blick auf die Sache, wobei man die Wurzeln nicht vergisst.

Birds In Row sind schwer, dennoch aggressiv. Das französische Screamo-Post-Hardcore-Trio zerschmettert durch melancholische Harmonien, legt Dissonanzen auf, fügt chaotische Converge-Rhythmen ein und Oldschool hinzu. Ihre hektischen Sets halten Sie immer mit enormer Kraft.

Sogar die wilden God Mother haben ihre Wurzeln im Hardcore. Aber da sie aus Stockholm kommen, riechen sie nach Crust Death und stanzendem Sludge. Aggressiver, energiegeladener Cocktail, der euch nicht ausatmen lässt.

