Toxic Holocaust: bringen neue Single und Video zu „New World Beyond“

Die Crossover-Thrasher Toxic Holocaust zeigen ihr neues Video für den Song New World Beyond. Der Titel stammt aus dem neuesten Album der Band, Primal Future: 2019, das im vergangenen Herbst über Entertainment One (eOne) veröffentlicht wurde.

Der Clip wurde in Oregon City von Bandgründer und Hauptsongwriter Joel Grind und Jaime Robillard gedreht. Grind kommentiert: „New World Beyond ist ein Song über eine dystopische Zukunft, in der die Ressourcen knapp sind und das tägliche Leben ein Kampf ums Überleben ist.“