Brutal Assault vom 09. bis 13.08.2022 in Tschechien (Vorbericht)

Eventname: Brutal Assault 25

Bands: 1914, Abbath, Aborted, Ad Nauseam, Ahab, Alcest, Amenra, Arcturus, As I Lay Dying, Asphyx, At The Gates, Atari Teenage Riot, Avatar, Aviana, Baest, Bell Witch, Benighted, Blood Incantation, Bloodbath, Bloodywood, Butcher Babies, Cannibal Corpse, Carnation, Cattle Decapitation, Clutch, Comeback Kid, Conjurer, Cradle Of Filth, D.R.I., Dark Funeral, Darkest Hour, Decapitated, Devourment, Die Krupps, Dool, Draconis Infernum, Evergreen Terrace, Evoken, Excrementory Grindfuckers, Exhorder, Exhumed, Extermination Dismemberment, Extinction A.D., Fleshgod Apocalypse, Front Line Assembly, Frontierer, Fueled By Fire, Gaahls Wyrd, God Mother, Hangman’s Chair, Hentai Corporation, Humanity’s Last Breath, Igorrr, Imperial Triumphant, Insomnium, Jinjer, Katatonia, Korpse, Leprous, Life Of Agony, Lorna Shore, Lost Society, Manes, Mass Infection, Mayhem, Melt-Banana, Mercyful Fate, Misery Index, Mors Principium Est, Municipal Waste, Mysticum, Nailed To Obscurity, Necrophobic, Necrot, Nekrogoblikon, Nunslaughter, Onslaught, Oranssi Pazuzu, Ottone Pesante, Pallbearer, Paradise Lost, Pathology, Pensées Nocturnes, Pentagram, Phlebotomized, Psycroptic, Psykup, Pupil Slicer, Razor, Regarde Les Hommes Tomber, Rings Of Saturn, Rivers Of Nihil, Sable Hills, Sacred Reich, Sick Of It All, Sigh, Skepticism, Skywalker, Slagmaur, Slope, Soen, Sólstafir, Soreption, Strigoi, Suffocation, Swallow The Sun, Tesseract, The Agonist, The Black Dahlia Murder, The Devil’s Trade, Thy Catafalque, Uada, Undergang, Unearth, Urne, Valkyrja, Venom, Vio-Lence, Vitriol, Voices, Voivod, Vola, Winterfylleth

Ort: Jaroměř, Tschechien, (Maps)

Datum: 09.08. – 13.08.2022

Kosten: 164 € (Wochenendticket + Camping) + Tagestickets. Die Tickets könnt ihr HIER erwerben.

Genre: Modern Metal, Speed Metal, Hard Rock, Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Black Metal, Pagan Metal, Death Metal

Links: Homepage | Veranstaltung auf Facebook | Facebook | Instagram

Das um einen Tag verlängerte Brutal Assault 2022 rückt immer näher, es steht quasi kurz bevor – es ist nur noch einen knappen Monat entfernt.

Bands wie Mercyful Fate, Cannibal Corpse, 1914, As I Lay Dying, Cradle Of Filth, Static X, Municipal Waste, Jinjer, Katatonia, Mayhem, At The Gates, Comeback Kid, Lorna Shore, Paradise Lost, Venom und mehr werden für euch auf diesem grandiosen Festival spielen. Und natürlich gibt es auch Künstler wie Front Line Assembly, Die Krupps, Clutch, Atari Teenage Riot oder Melt-Banana und ein interessantes außermusikalisches Programm.

Die nunmehr verspätete 25-Jahr-Feier beginnt offiziell am Dienstag, dem 9. August, und alle seit Herbst 2019 gekauften Tickets sind gültig.

Seid ihr Besitzer einer Karte, so seid voller Vorfreude auf die Festung, auf das musikalische und vor allem auch auf das komplette Rahmenprogramm, was dieses Wochenende in Tschechien abrunden wird.

Das Brutal Assault – das legendäre jährliche Metal Open Air mit 25-jähriger Geschichte auf einem einzigartigen Festivalgelände in der historischen Festung erwartet euch!

Alle wichtigen und vor allem kurzfristigen Informationen werden auf alle Social Media Kanälen und natürlich auf der offiziellen Homepage des Festivals erfahren.