Nothing More: veröffentlichen den „Spirits“ Persönlichkeitstest

Nothing More haben ihrem kommenden Album Spirits ein zusätzliches Element hinzugefügt. Der Spirits Test wurde in den letzten Jahren von Frontmann Jonny Hawkins entwickelt und kombiniert Erkenntnisse aus ähnlichen Persönlichkeitstests wie Myers-Briggs, The Big 5, Carl Jung und Zodiac. Das neue Album erscheint am 14. Oktober über Better Noise Music und kann ab sofort überall vorbestellt werden!

Anhand von 25 Fragen misst der Spirits Test psychometrische Eigenschaften und Wahrnehmungen, um einen bestimmten Spirit Type zu bestimmen. Jeder Spirit Type hat seine eigene Persönlichkeitsbeschreibung mit korrelierenden Elementen, Wegen und Wahrnehmungen, sowie symbolischen Zeichen, die die Band auf ihren letzten Veröffentlichungen enthüllt hat. Das Spirits Test-Artwork (wie unten zu sehen) wurde von Micah Ulrich (Lacuna Coil, Chelsea Grin, Post Malone) illustriert. Im folgenden Video bekommt man eine Einführung von Sänger Jonny Hawkins. Macht jetzt Euren persönlichen Spirits Test und teilt eure Ergebnisse online mit der Band, indem ihr den Hashtag #SpiritsTest verwendet.

Nothing More haben außerdem kürzlich das Lyric-Video zum Titeltrack des kommenden Albums Spirits veröffentlicht. Es folgt auf die beiden vorherigen Singles/Videos: Turn It Up Like (Stand In The Fire) und ihre aktuelle Top 10 Active Rock Radio Single Tired Of Winning. Spirits kann ab jetzt unter https://thingmore.ffm.to/spirits vorbestellt werden.

Bekannt für ihre Live-Performance werden Nothing More diesen Herbst als Support von In This Moment auf Tour sein. Die Tour beinhaltet zudem eine Handvoll einmaliger Headliner-Shows, sowie einen Stop beim Louder Than Life Festival. Vor der Tournee werden Nothing More, die gerade eine Co-Headliner-Tournee in US mit Asking Alexandria, Atreyu und Eva Under Fire absolviert haben, im Juli auch bei einigen der größten Rockfestivals des Sommers auftreten, darunter das Rock Fest, Upheaval Festival und das Inkcarceration Festival.

Connect with Nothing More:

Website | Facebook