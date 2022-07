The HU: kündigen ihr zweites Album „Rumble Of Thunder“ für den 02.09.2022 an

The HU haben am vergangenen Freitag die Details zu ihrem lang erwarteten zweiten Album Rumble Of Thunder bekanntgegeben, das am 02.09 über Better Noise Music erscheint und insgesamt 12 neue Songs enthalten wird. Ihre neue Single Black Thunder ist ebenfalls letzten Freitag inkl. offiziellem Musikvideo erschienen. Der Song thematisiert mongolische Werte und erzählt lyrisch und visuell eine kraftvolle Geschichte über Kampf, Glauben und Tod. Die erste Singleauskopplung This Is Mongol, wurde bereits im Mai veröffentlicht. Die Band hat einen ersten Geschmack ihrer neuen Musik bereits auf Tour und beim Coachella Festival vorgestellt. Im September werden sie als Support von Five Finger Death Punch und Megadeth live in den USA zu sehen sein. Im Anschluss daran werden sie in Europa auf Tour gehen, um ihre neue Musik ab Oktober live zu spielen. Das zweite Album wurde erneut in ihrer Heimat, der Mongolei, aufgenommen. Ihr Debütalbum The Gereg wurde im Jahr 2019 veröffentlicht und landete in der ersten Woche auf Platz #1 der World Album und Top New Artist Charts. Rumble Of Thunder kann ab sofort überall (hier) vorbestellt werden.

Das neue Video zu Black Thunder könnt ihr hier ansehen:

Die komplette Tracklist von Rumble Of Thunder findet ihr hier:

Sänger Gala über die Single: “Black Thunder is the crown jewel of our second album. The music video is split into two parts and conveys the core values of men through visuals. Our producer Dashka chose a unique location in Mongolia to shoot the video, where we had a great time riding the horses in the vast grassland of our countryside. We hope that our pride in our culture shines through, as we aimed to bring viewers joy and a piece of our culture through this video.” Zu ihrem neuen Studioalbum sagte er weiter: “Our second album will include Black Thunder, along with many new songs. We can’t wait for you to listen and enjoy it as much as we enjoyed recording it.”

In ihrem letzten offiziellen Musikvideo zu This Is Mongol, welches in der Mojave Wüste gefilmt wurde, verbinden The HU die Welt mit der mongolischen Kultur und ihren einzigartigen Grundwerten: Der Erhaltung der Natur und der spirituellen Verbindung mit der Erde. Das Video zu Black Thunder zeigt ebenfalls eine epische Kulisse, diesmal in der Mongolei. Unter der Regie von Erdenebileg Ganbold und Produzent Dashka führt das actionreiche Video den Zuschauer durch eine Schlacht und ein Begräbnisritual. Das offizielle Musikvideo gibt es hier zu sehen.

Zu Beginn dieses Jahres beeindruckten The HU mit energiegeladenen Auftritten auf ihrer Black Thunder Tour und beim Coachella Festival, wie Ariana Bindman von SF Gate schrieb, “The last time I fell in love, it wasn’t with a person. It was with a seven-piece Mongolian heavy metal band belting out guttural war cries while playing Motorhead-style riffs with traditional horsehead fiddles, electric guitars and flutes. Behind me, people of all backgrounds bob their heads, raise their fists and scream in harmony. I’m watching The HU at Coachella, the first music festival I’ve attended since the world forever changed. And they’re f—king epic.”



Am 26.10. starten The HU ihre Europa Tour und werden auch hierzulande in Berlin und Köln halt machen, sowie ebenfalls in Wien und Zürich zu sehen sein. Tickets gibt es ab sofort hier zu kaufen.

The HU Tourdaten 2022:

26 Oct – Oslo, Norway / Sentrum Scene

28 Oct – Stockholm, Sweden / Fryshuset Arenan

29 Oct – Gothenburg, Sweden / Gothenburg Film Studio

31 Oct – Copenhagen, Denmark / The Grey Hall

1 Nov – Aarhus, Denmark / Train

3 Nov – Berlin, Germany / Metropol

4 Nov – Gdansk, Poland / B90

5 Nov – Warsaw, Poland / Progresja

7 Nov – Krakow, Poland / Studio

8 Nov – Budapest, Hungary / Akvarium

9 Nov – Vienna, Austria / Gasometer

11 Nov – Prague, Czech Republic / Mala Sportovni Hala

12 Nov – Zurich, Switzerland / Volkshaus

13 Nov – Milan, Italy / Alcatraz

15 Nov – Lyon, France / Transbordeur

17 Nov – Madrid, Spain / La Paqui

18 Nov – Barcelona, Spain / Salamandra

20 Nov – Toulouse, France / Le Bikini

21 Nov – Brussels, Belgium / Ancienne Belgique

22 Nov – Tilburg, Netherlands / 013

24 Nov – Cologne, Germany / Live Music Hall

25 Nov – Paris, France / Casino de Paris

27 Nov – Amsterdam, Netherlands / Melkweg (Max)

28 Nov – Manchester / Academy

30 Nov – Leeds / Stylus

01 Dec – Nottingham / Rock City

02 Dec – Cardiff / Great Hall

03 Dec – Birmingham / O2 Institute

05 Dec – Dublin / 3Olympia

06 Dec – Belfast / Ulster Hall

07 Dec – Glasgow/ Poetry Club

09 Dec – London/ Roundhouse

