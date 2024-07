The Hu – Live At Glastonbury

The Hu begeistern seit ihrem Durchbruch im Jahr 2019 das Publikum weltweit mit ihrem einzigartigen „Hunnu-Rock“. The Hu können Videos auf YouTube mit teilweise über 100.000.000 Millionen Klicks vorweisen, eigentlich muss man sie nicht mehr vorstellen. Sie nennen ihren Stil selbst Hunnu-Rock. Hunnu-Rock Fans feiern ihre Livekonzerte ausgiebig. Ich durfte die Band bereits zwei Mal live erleben und sogar ein Interview mit ihnen machen (hier). Das, was The Hu auf der Bühne machen, ist einfach erfrischend und anders. Der vielleicht im ersten Moment für Europäer etwas befremdlich klingende Kehlkopfgesang in Vermischung traditioneller mongolischer Instrumente wie Maultrommel, der Topshur (mongolische Laute) oder der Morin Khuur (Pferdekopfgeige) und modernem westlichen Hardrock ist eine extravagante Kombination, die beeindruckt.

Endlich gibt es für die Fans mit Live At Glastonbury eine Livescheibe. Der vorliegende Livemitschnitt entstand am 25. Juni 2023 beim ersten Konzert der Band auf dem Glastonbury Festival. Seit dem 7. Juni 2024 ist dieser Mitschnitt als Livealbum Live At Glastonbury über Better Noise Music digital und auf CD verfügbar. Eine limitierte Vinyl-Version wurde bereits am 20. April exklusiv zum Record Store Day veröffentlicht.

Auf der Setliste stehen alle ihre Hits wie The Gereg, Shoog Shoog, Black Thunder, Wolf Totem oder This Is Mongol. Ein erstklassiges Livedokument, bei dem man spürt, wie die Band gefeiert wird. Hunnu-Rocker, was willst du mehr? Also hier unbedingt zugreifen, wer auf diese erfrischende Art von Musik der sympathischen Mongolen steht!

