The HU – The Gereg (Deluxe-Version)

Artist: The HU

Herkunft: Ulaanbaatar, Mongolei

Album: The Gereg

Genre: Hunnu Rock

Spiellänge: 77:22 Minuten

Release: 10.07.2020

Label: Better Noise Music

Link: https://thehu.tmstor.es/

Bandmitglieder:

Lead Throat Singer and Morin Khuur – Gala

Lead Morin Khuur and Throat Singer – Enkush

Jaw Harp, Tsuur, Flute, and Throat Singer – Jaya

Tovshuur – Temka

Tracklist

The Gereg Wolf Totem The Great Chinggis Khaan The Legend Of Mother Swan Shoog Shoog The Same Yuve Yuve Yu Shireg Shireg The Song Of Women

plus:

Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix of Papa Roach) Yuve Yuve Yu (feat. From Ashes To New) Song Of Women (feat. Lzzy Hale of Halestorm) Shireg Shireg (acoustic) Yuve Yuve Yu (acoustic) Shoog Shoog (acoustic)

Eine der schillernden Rock-Sensationen des letzten Jahres sind zweifelsohne The HU aus der Mongolei. The Gereg, ihr Erstlingswerk, ist im September 2019 auf CD und Vinyl bei Eleven Seven Music erschienen!

Am 10.07.2020 erscheint auf Better Noise Music die Deluxe-Version des Albums mit zusätzlichem Material gegenüber dem Originalalbum.

The HU sind eine mongolische Band, die Rock und Metal auf traditionellen Instrumenten ihrer Heimat machen. Hinzu kommt ein durchdringender Kehlkopfgesang (Throat Singer), der ihrer Musik noch ein spezielles Extra gibt. Gegründet wurde die Band im Jahr 2016 in Ulaanbaatar (Mongolei). Seit der Veröffentlichung der Videos von Wolf Totem und Yuve Yuve Yu im Herbst des Jahres, ist um das Quartett Gala, Enkush, Jaya und Temka, zu denen sich live noch weitere Musiker gesellen, ein regelrechter Hype ausgebrochen.

Der Albumtitel Gereg bezeichnet einen metallischen Anhänger, der während der Zeit von Dschingis Khan vom mongolischen Reich als erster Reisepass verwendet wurde und der Diplomaten ein unbehindertes Fortkommen bei vielen Nationen ermöglichte. Für The HU bedeutete Gereg gleich den weltweiten Durchbruch!

Ein komplettes Review können wie uns sparen, da wir bereits zur Originalausgabe ein Review gemacht haben. Dieses Review zum Originalalbum findet ihr hier.

Wir durften im Februar dieses Jahres beim Konzert in Köln live dabei sein, das Livereview findet ihr hier.

In einem exklusiven Interview in Köln vermittelte uns die Band einen Einblick, das Interview könnt ihr hier nachlesen.

Auf der nun erscheinenden Deluxe-Version von The Gereg befinden sich neben dem Originalalbum drei Akustikversionen bekannter Songs, ebenso enthält es drei Songs in Neuaufnahme und Kooperation mit weiteren Künstlern. Dabei handelt es sich um die Songs Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix of Papa Roach), Yuve Yuve Yu (feat. From Ashes To New) und Song Of Women (feat. Lzzy Hale of Halestorm).

Diese drei Neuinterpretationen der an sich bekannten Songs haben jeweils ihren gewissen Reiz und können auf ganzer Linie überzeugen. Gerade die noch recht frische Auskopplung Song Of Women (feat. Lzzy Hale of Halestorm) aus dem Mai dieses Jahr ist sehr überzeugend. Von allen drei Kooperationen existieren zudem original Music Videos.