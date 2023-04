The Bourbon Preachers – Born By The Coast

Artist: The Bourbon Preachers

Herkunft: Bremerhaven, Deutschland

Album: Born By The Coast

Spiellänge: 56:30 Minuten

Genre: Alternative Country, Country Rock

Release: 15.04.2023

Label: Play Division

Links: thebourbonpreachers.de

https://www.facebook.com/TheBourbonPreachers/

Bandmitglieder:

Gesang – Malte Ohm

Gitarre – Stefan Hartlein

Bass – Rado Lovric

Schlagzeug – Timo von Roden

Gitarre – Janis Savics

Tracklist:

Six Bullets Born By The Coast Deceiver Of Light Boozeday Alcoholypse The Royal Barber Club Bang Bang What We Are Long Way Home Black Flag Walk Forever Mary Twenty Lovemachine Farewell I Carry You Army Of The Dead

Born By The Coast ist das Debütalbum der Bremerhavener Alternative Country und Country-Rock-Band The Bourbon Preachers.

Debüt-Veröffentlichungen haben es heutzutage schwer. Besonders, wenn man sich abseits des Mainstreams bewegt. Als Küstenkind und Alternativ-Liebhaber bekam ich die Empfehlung, mir doch einmal das Erstlingswerk dieser Band anzuhören und war sofort positiv überrascht. Was 2017 als Studioprojekt von Gitarrist Stefan und Sänger Malte begann, wuchs zu einer kompletten Liveband heran. Der Bandname klingt nach Southern-Rock, der Albumname klingt nach Shanty und das Albumlayout weckt Erinnerungen an Seefahrerromantik. Doch weit gefehlt. Das Quintett hat es geschafft, einen eigenen und unverwechselbaren Sound aus Country, Folk und Rock zu kreieren.

14 Songs mit einer Spielzeit von über 56 Minuten. Schon das fällt sofort positiv auf. Hier liefern die Jungs von der Nordsee einen dicken Brocken ab, den man sich mit einem guten Glas gemütlich zu Gemüte führen kann und sollte. Schon bei den ersten Takten fällt die markante Stimme von Malte Ohm auf. Malte war von 2007 bis 2019 unter dem Pseudonym Stormmson van Zorn Frontman und Leadvocalist der Pagan-Blackmetal-Band Rabenwolf. So schließt sich der Kreis zu uns als Metal-Magazin.

Bei Alternativ-Country-Rock denkt man heutzutage ja direkt an die Berliner Truppe von BossHoss. Ich kann beruhigen: Damit hat diese Musik und somit diese Scheibe nichts gemein. Zwar stimmt das Konzept überein, dass die Akustikgitarre ein prägendes Element des Stils ist, ihr elektrischer Gegenpart verleiht den (meisten) Songs jedoch die nötige Härte. Bis auf Track sechs sind alle Songs aus eigener Feder. Gitarrist Stefan Hartlein ist für die Musik und das Arrangement sowie Sänger Malte Ohm für die Texte verantwortlich. Bang Bang (My Baby Shot Me Down), da musste ich auch erst einmal schauen, wurde von Cher 1966 herausgebracht. Den Song schrieb damals ihr Ehemann Sonny Bono. Ihre Texte handeln von Abschied, Trauer und den Vergessenen unserer Gesellschaft. „Mit Tiefgang, Witz und einer gehörigen Portion Selbstironie werden die Zuhörer mitgenommen, auf eine authentische Reise entlang der rauen Küstenrealität„, so die Band selbst über ihre Texte.

Die Songs sind melodiös, eingängig und gefällig. Es ist eine CD für (fast) alle Lebenslagen. Wie wir an der Küste so sind, lösen Songs mit einem harten Kern (Black Flag) die mit einer weichen Schale ab. Der bisherige und auf der CD als zweiter Gitarrist ausgewiesene Lucian Fiedler übergab seinen Posten an Janis Savics auf der Release-Show am 15. April.

Die CD ist natürlich nicht nur auf den Konzerten zu bekommen, sondern auch auf Bestellung bei der Band. Digital im Download und Stream ist das Album bei allen bekannten Plattformen ebenfalls erhältlich. Support your Local heroes!

