Jag Panzer: stellen zweite digitale Single von neuem Album »The Hallowed« vor

Sechs Jahre mussten Fans auf neues Material der US-amerikanischen Heavy-Metal-Veteranen Jag Panzer warten! Ehe die Welt in rund zwei Monaten, am 23. Juni 2023, in den Genuss ihrer Scheibe The Hallowed, die die Band via Atomic Fire Records veröffentlichen wird, kommen wird, stellt die Combo eine weitere digitale Single daraus vor: Stronger Than You Know lautet der Name des Tracks, einem rasanten Fünfminüter samt äußerst ansteckendem Refrain, der gleichzeitig das vierte Kapitel der zehn Songs umfassenden, auf ihrem Ende 2022 veröffentlichten Comicbuchs (ebenfalls The Hallowed betitelt) basierenden Metal-Saga darstellt. Ein dazugehöriges Lyricvideo, das von Gitarrist Mark Briody gestaltet wurde, kann ab sofort auf YouTube angesehen werden:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Band bezieht Stellung: „Stronger Than You Know ist aus Sichtweise der Adler, die in der Geschichte vorkommen, geschrieben. Sind sie eigentlich für die Überwachung jeglicher Geschehnisse verantwortlich, werden sie während diesem Song zu Mördern. All jene, die den dazugehörigen Comic besitzen, werden zudem bemerken, dass die Männer, die von den Adlern umgebracht werden, die Mitglieder unserer Band sind. Das Ganze ist eine Hommage an die erste Jag-Panzer-Veröffentlichung, die von einer Kriegerin, die die Band ermordet, geziert wird …“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: