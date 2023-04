The Acacia Strain: veröffentlichen neue Single „Chain“

The Acacia Strain, Vincent Bennett (Vocals), Devin Shidaker (Gitarre), Mike Mulholland (Gitarre), Griffin Landa (Bass) und Drummer Kevin Boutot überraschten ihr Fans einmal mehr, indem sie gleich ZWEI neue Alben ankündigten, die beide am 12.05. über Rise Records warten: Step Into The Light und Failure Will Follow

Heute teilen sie mit Chain (featuring Chambers Jacob Lilly) einen weiteren Song von Step Into The Light. Hört euch den Song hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Chain ist wahrscheinlich der härteste Song, den wir je geschrieben haben“, sagt Bennett. „Shout out to Jacob Lilly.“

Die ersten Reaktionen auf das neue The Acacia Strain-Material waren intensiv und zahlreich! Rock Sound stellte fest, dass die Band „härter vorgeht als jeder andere“. Brooklyn Vegan lobte den Track als „genug, um uns sehr neugierig darauf zu machen, was sie sonst noch im Ärmel haben“. Revolver nahm die Band in seine Liste der 55 meist erwarteten Alben des Jahres 2023 auf.

Step Into The Light Tracklist:

1. Flourishing

2. Calf’s Blood

3. Chain (Feat. Jacob Lilly)

4. Fresh Bones

5. Teeth Of The Cursed Dog

6. Open Wound

7. Sinkhole (Feat. Josef Alfonso)

8. Is This Really Happening?

9. Untended Graves

10. None Of Us Asked To Be Here

Failure Will Follow Tracklist:

1. Pillar Of Salt (feat. Dylan Walker + iRiS.exe)

2. Bog Walker

3. Basin Of Vows (feat. Ethan Mccarthy)