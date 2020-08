The Acacia Strain – Slow Decay

Artist: The Acacia Strain

Herkunft: Chicopee, USA

Album: Slow Decay

Spiellänge: 45:22 Minuten

Genre: Metalcore

Release: 24.07.020

Label: Fearless Records

Link: https://www.facebook.com/Theacaciastrain

Bandmitglieder:

Gesang – Vincent Bennett

Gitarre – Devin Shidaker

Gitarre – Richard Gomez

Bass – Jack Strong

Schlagzeug – Kevin Boutot

Tracklist:

Feed A Pigeon Breed A Rat Crippling Poison Seeing God Solace And Serenity The Lucid Dream I Breathed In The Smoke Deeply It Tasted Crossgates Inverted Person Chhinnamasta One Thousand Painful Stings Birds Of Paradise, Birds Of Prey Earth Will Become Death

The Acacia Strain ist eine US-amerikanische Metalcore Band, die 2001 in Chicopee ihren Anfang fand. Die Band wird aufgrund ihrer tief heruntergestimmten E-Gitarren sowie den ungleichmäßigen Breakdowns gerne dem Deathcore zugeordnet. Über Fearless Records erschienen bereits im letzten Monat die neuen zwölf Songs, die zu Slow Decay zusammengefasst wurden. Das gar besinnliche Artwork würde eher an ein Naturhörbuch erinnern als an moderne wie harte Riffs.

Mit dem Song Feed A Pigeon Breed A Rat haben die Jungs ein sehr schönes Intro gewählt, um die 45 Minuten Spielzeit einzuläuten. Es ist ein ruhigeres, instrumental gehaltenes Stück, in das die brachiale Stimme von Vincent Bennett perfekt als Gegenspieler passt. Mit fast vier Minuten eine recht lange Einleitung, die The Acacia Strain gewählt haben, um Lust auf mehr zu schüren. Trotzdem ein sehr gelungener Anfang für diese Session. Die zweite Nummer Crippling Poison kommt mit voller Wucht daher. Ein brachiales Werk, das mit dem Druck im Sound sowie der Stimme von Vincent überzeugt.

Im Mittelstück des Albums kann das Niveau mit den Tracks The Lucid Dream und I Breathed In The Smoke Deeply It Tasted gehalten werden. Abermals liegt der Schwerpunkt auf den Lyrics und auch die Herren an den Instrumenten lassen die Zügel nicht locker. Des Weiteren haben Crossgates und Inverted Person ihre Position im mittleren Segment gefunden, um von da aus den Endspurt einzuläuten. Mit One Tousand Painful Stings zeigen die Jungs von The Acacia Strain, dass sie weiter ihrem Stil treu bleiben. Bei diesem Titel wurden Tempo und Abwechslung zu einem perfekten Liedgut verarbeitet.

Die letzten beiden Werke Birds Of Paradise, Birds Of Prey und Earth Will Become Death sind ein guter Abriss zum Abschluss. Für mich persönlich ist es ein schöner, sauberer Übergang von einem etwas ruhigeren Part in kräftigere Fahrwasser. Ein wenig stören die ähnlich wirkenden Abschlüsse, die mit mehr Abwechslung abschließend noch für ein Feuerwerk hätten sorgen können.