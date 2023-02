The Acacia Strain: Visualizer zum neuen Banger „Fresh Bones“

The Acacia Strain – Sänger Vincent Bennett, die Gitarristen Devin Shidaker und Mike Mulholland, Bassist Griffin Landa und Schlagzeuger Kevin Boutot – freuen sich, ihr neues Album Step Into The Light anzukündigen, das am 12. Mai über Rise Records erscheint.

Das Album, das von Randy Leboeuf (Every Time I Die, Lorna Shore, Bad Omens) produziert wurde, kann HIER vorbestellt werden.

Die Band hat außerdem den Visualizer für den neuen Track Fresh Bones veröffentlicht, der die Band wie gewohnt im Beastmode zeigt.

„Wir sind begeistert, endlich über das nächste Kapitel von The Acacia Strain sprechen zu können“, sagt Bennett. „Sobald man denkt, dass man weiß, was man bekommt, versuchen wir, die Leute zu überraschen. Haltet den Atem an – vielleicht überraschen wir euch ja wieder!“

Fresh Bones folgt auf Untended Graves, das im Dezember des vergangenen Jahres bereits viel Aufmerksamkeit erhielt. Rock Sound stellte fest, dass die Band „härter vorgeht als absolut jeder andere“. Brooklyn Vegan lobte den Track als „genug, um uns sehr neugierig darauf zu machen, was sie sonst noch im Ärmel haben“. Revolver nahm die Band in seine Liste der 55 meist erwarteten Alben des Jahres 2023 auf.

Mit der neuen Single steigt die Vorfreude auf ein neues The Acacia Strain-Album nochmals an!

Step Into The Light – Tracklist:

1. Flourishing

2. Calf’s Blood

3. Chain (feat. Jacob Lilly)

4. Fresh Bones

5. Teeth Of The Cursed Dog

6. Open Wound

7. Sinkhole (feat. Josef Alfonso)

8. Is This Really Happening?

9. Untended Graves

10. None Of Us Asked To Be Here

Aktuell befinden sich The Acacia Strain im Verbund mit Deez Nuts auf EU-Tournee mit folgenden Daten bei uns:

Tourdaten für Deutschland:

21.02.23 – München, Backstage

22.02.23 – Wiesbaden, Schlachthof

23.02.23 – Hannover, Musikzentrum

24.02.23 – Dresden, Blauer Salon

26.02.23 – Oberhausen, Kulttempel

