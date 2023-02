Time For Metal: Die Bewerbungsphase für den Underground Award 2023 gestartet

Nach dem erfolgreichen Time For Metal Underground Award 2021 wird es jetzt mit dem Underground Award 2023 konkreter, die Bewerbungsphase startet am heutigen 16.02.2023. Um es für euch so einfach wie möglich zu halten, haben wir dafür ein Formular vorbereitet, das ihr mit wenigen Klicks selbst ausfüllen könnt. Lest euch aber bitte vorher die Teilnahmevoraussetzungen durch, die im Formular genannt sind und da wären:

Es können sich nur Künstlerinnen/Künstler/Bands aus Deutschland bewerben

Kein Plattenvertrag bei einem Major Label

Maximal 10.000 Facebook/Instagram Fans

Genres: Metal und Rock sowie deren Subgenres

Es gibt mindestens einen öffentlich verfügbaren Song bei einer der Plattformen Youtube, Bandcamp, Soundcloud oder Spotify

Eure letzte Veröffentlichung ist nach dem 01.09.2021 erschienen, und es darf sich dabei nicht um ein Re-Release oder ein Re-Master handeln

Ihr müsst uns mindestens ein Promofoto/Livefoto und/oder euer Logo zur Verfügung stellen, das wir dann verwenden dürfen

Um euch nicht in unnötige Hektik verfallen zu lassen, haben wir die Bewerbungsphase bewusst lang gehalten. Bis zum 16.03.2023, 23:59 Uhr habt ihr Zeit, euch mittels des Formulars zur Wahl zu stellen.

Als Sponsoren für den Underground Award 2023 konnten wir EMP und Archetype Design gewinnen.

Jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, was es denn alles zu gewinnen gibt:



Gesamtsieg: Ein Stageoutfit eurer Wahl für die Gewinner Band in einem Wert von bis zu 800 € (Sponsor: EMP ) Ein Design Gutschein für deine Band (Shirtdesign) im Wert von bis zu 500 € (Sponsor: Archetype Design ) 100 Bandshirts für euren eigenen Merchandise Stand mit eurem Shirtdesign (inkl. einfarbigem Druck) Eine Podcast Folge beim EMP – Pod Of Rock Podcast (Link: hier) Eine Podcast Folge beim Leise War Gestern – Podcast (Link: hier) Eine Flasche Time For Metal – Metaldrinks:Gin (Link: hier) zzgl. einem umfangreichen Gewinnpaket von Time For Metal (siehe Gewinnpaket 1) Gesamt-Zweitplatziert: Ein Outfit-Lieblingsstück eurer Wahl für die Bandmitglieder im Gesamtwert von bis zu 200 € (Sponsor: EMP ) Eine Podcast Folge beim Leise War Gestern – Podcast (Link: hier) Eine Flasche Time For Metal – Metaldrinks:Gin (Link: hier) zzgl. einem umfangreichen Gewinnpaket von Time For Metal (siehe Gewinnpaket 1) Gesamt-Drittplatziert: Ein Gutschein über 50 € bei EMP (Sponsor: EMP ) Eine Podcast Folge beim Leise War Gestern – Podcast (Link: hier) Eine Flasche Time For Metal – Metaldrinks:Gin (Link: hier) zzgl. einem umfangreichen Gewinnpaket von Time For Metal (siehe Gewinnpaket 1) Gewinnpaket 1: (Platz 1 – Platz 3)

Ein Gutschein über eine LP/EP-Rezension von Time For Metal

Euer Song in der Playlist zum Underground Award 2023 Eine Kolumne über eure Band (Bandvorstellung) von Time For Metal

Ein Interview im Magazin von Time For Metal

Die Top 5 jeder Region: Euer Song in der Playlist zum Underground Award 2023 Eine Kolumne über eure Band (Bandvorstellung) von Time For Metal Alle Teilnehmer: Kostenfreie Werbung auf den Social Media Kanälen von Time For Metal in Form von Wahlwerbespots, die durch die Bands selbst eingesendet werden können. Kostenfreie Werbung für euren Song



Auch wenn wir natürlich niemandem etwas unterstellen wollen, weisen wir darauf hin, dass wir das Voting sehr genau beobachten werden. Sollten wir Unregelmäßigkeiten oder Manipulationsversuche feststellen, müssen wir uns das Recht vorbehalten, Bewerberinnen oder Bewerber im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Rennen zu nehmen. Außerdem dürfen Bands von Time For Metal-Mitgliedern und den Partnern des Awards nicht teilnehmen.

Die wichtigsten Informationen haben wir noch einmal auf unserer Bewerbungsseite zusammengestellt. Hier findet ihr auch das Formular, mit dem ihr euch bewerben könnt: