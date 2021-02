Underground Award: Die Sieger stehen fest

Im Oktober 2020 fiel der Startschuss für den Time For Metal Underground Award 2021. Von den 93 Bands, die sich beworben haben, kamen 25 nach dem Leservoting in die zweite Runde. Mittlerweile hat auch das Time For Metal-Team abgestimmt, und wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen.

Auf Platz 1 beim Underground Award 2021 ist die Band Torrential Rain gelandet. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft euch auf folgendes Paket freuen:

Eine Aufstockung des bandeigenen Merch, denn es gibt von uns 100 Shirts (einfarbiger, frei gestaltbarer Frontdruck, das Time For Metal -Logo und das Logo unseres Partners Million Thoughts Entertainment sind klein auf der Rückseite aufgedruckt).

-Logo und das Logo unseres Partners sind klein auf der Rückseite aufgedruckt). Einen 100 Euro Gutschein für neues Bandequipment

Eine Podcastfolge über eure Band

Platz 2 ging an Godsnake, und für euch gibt es

50 Euro Gutschein für neues Bandequipment

Auch Platz 3 geht nicht leer aus, und Devil May Care dürfen sich immerhin noch freuen über einen

25 Euro Gutschein für neues Bandequipment

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen bedanken, die sich an diesem ersten Underground Award beteiligt haben. Danke an alle Bands, die sich beworben haben, und danke natürlich an alle, die am Leservoting teilgenommen haben. Mit einer dermaßen großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet, und freuen uns natürlich umso mehr über dieses Ergebnis.

Herzlichen Glückwunsch an die drei Siegerbands! Ihr werdet noch direkt von uns angeschrieben, um den weiteren Ablauf zu klären.