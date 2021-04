Time For Metal: Underground Award 2021 Bandvorstellung – heute: Green Machine

Da die Band Green Machine die Bandvorstellung auf ihrer Homepage mit den Worten „Betrunken seit 1378!“ einleitet, habe ich doch spaßeshalber mal eine Suche nach der Jahreszahl 1378 gestartet. Und siehe da, es gibt tatsächlich ein Angebot für das Einbecker Ainpöckisch Bier 1378, ein Bockbier, das mit 6,7 Vol.-% daherkommt. Damit kann man sich sicherlich gut betrinken. 😀

Ob die Jungs bei der Bandgründung im Jahr 2011 genau dieses Bier getrunken haben, können sie ja mal erzählen. Daniel hat hier aber sämtlichen Castingshows zumindest ernsthafte Konkurrenz gemacht, denn er hat die Mitglieder von Green Machine tatsächlich über das Internet „gecastet“, wie es auf der Homepage zu lesen ist.

Da hatte er aber wohl die Richtigen gefunden, denn bereits im Jahr 2012 erschien das erste Demo. Und von einem ihrer vielen Auftritte, nämlich dem beim Stadtfest in Paczków (Polen) gibt es auch ein Live-Bootleg namens Business In The Front Party, In The Back (BitF, PitB [Live]). Damit haben sie dann wohl auch die Aufmerksamkeit der Wacken Foundation errungen. Die hat nämlich die Veröffentlichung der ersten EP Eat Your Heart Out unterstützt. Das ist dann auch das einzige Release, das auf der Bandcamp-Seite von Green Machine zu finden ist. Aber vielleicht wird die Seite ja noch aufgefüllt, denn die Band hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die auf Startnext noch bis zum 25.04., 23:59 Uhr läuft. Das Startlevel ist bereits erreicht, so dürfte dem Album nichts im Wege stehen, wobei sich Green Machine bei den „Dankeschöns“ einige richtig geile Sachen haben einfallen lassen. Geplant ist die Veröffentlichung noch in diesem Jahr, und wenn ich das auf Startnext richtig gelesen habe, wird das Album Beer Metal heißen. Was auch sonst? 😀

Mit dem Song Horse hatten sich Green Machine beim Time For Metal Underground Award 2021 beworben und sind nach dem Leservoting auf dem fünften Platz in Region 3 gelandet.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick:

Band: Green Machine

Herkunft: Einbeck

Genre: Beer Metal

Label: Unsigned

Link: https://www.facebook.com/greenmachine2011/

Bandmitglieder:

Gesang – Tassilo von Seelen

Gitarre – Daniel Streckenbach

Bassgitarre – Maik Seemann

Schlagzeug – Manuel Queisser