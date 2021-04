Time For Metal: Underground Award 2021 Bandvorstellung – heute: Versus Goliath

Dass ich diesen Text zur Münchner Band Versus Goliath nun gerade an dem Tag schreibe, wo sie ihr Pandemie Konzert 2021 aus dem Münchner Gloria-Palast präsentieren, ist schon ein cooler Zufall. Dazu passt auch, dass ich Versus Goliath bereits im Mai 2020 ebenfalls mit dem Video zu einer ihrer Shows entdeckt habe. Damals hieß das Geistershow und ist nach wie vor auf der YouTube-Seite von Versus Goliath zu finden.

Sieben Songs haben Versus Goliath im Mai 2020 live präsentiert und dabei neben der bestechenden Ästhetik vor allem ihre Texte sprechen lassen. So tanzbar nämlich die Songs wie Strom oder das gerade im Januar veröffentlichte Steh Auf auch sind, sind es doch die Lyrics, die bei Versus Goliath die Hauptrolle spielen. Mit ihren Worten sprechen sie immer wieder vielen Menschen aus der Seele, und Versus Goliath haben zu vielen Themen eine Menge zu sagen. Sei es das Flüchtlingsdrama, das in Lüg Mich An thematisiert wird oder der Song Dem Teufel Geht Es Gut, zu dem ich in meinem Bericht zur Geistershow geschrieben hatte „… passt leider in unsere Zeit, und man könnte viele Hashtags setzen, die beschreiben, worum es geht. Schwarz gegen Weiß, Arm gegen Reich, Jeder gegen Jeden…“.

Auf Spotify haben Versus Goliath mit ihrem sehr coolen Mix aus Industrial Metal, Dark Rock und Rap mittlerweile fast 30.000 monatliche Hörer, die den beiden EPs Der Sechste Tag und Der Weg Nach Unten lauschen, und ich bin sehr gespannt, wo es mit diesem Trio, das sich im Jahr 2019 fand, noch hingehen mag.

Mit dem Song Verloren Kaputt hatten sich Versus Goliath beim Time For Metal Underground Award 2021 beworben und sind nach dem Leservoting auf dem vierten Platz in Region 4 gelandet.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick:

Band: Versus Goliath

Herkunft: München

Genre: Industrial Metal, Rock

Label: wirwirwir

Link: https://www.facebook.com/versus.goliath.music

Bandmitglieder:

Gesang – Florian Mäteling

Gitarre und Keyboard – Andreas Zöller

Schlagzeug – Jonas Keller-May