Rotting Christ: veröffentlichen Single „The Apostate“

Rotting Christ präsentieren stolz The Apostate, die neueste Single der unvergleichlichen Meister des hellenischen Blackened Metal. Dieser Track ist ein heftiger Sturm, der aus den Tiefen des kommenden monumentalen Albums Pro Xristou heraufbeschworen wurde – eine klangvolle Odyssee, die nicht nur den unbezwingbaren Geist des Heidentums feiert, sondern auch die sich nähernden Schatten der Konformität herausfordert.

Seit mehr als drei Jahrzehnten beschreiten Rotting Christ, angeführt von den Visionären Sakis und Themis Tolis, einen Weg des Widerstands, indem sie die rohe Energie des Black Metal mit lyrischen Erzählungen vermischen, die dem Sand der Zeit trotzen. Ihre Reise war geprägt von Rebellion, Innovation und einem unerschütterlichen Bekenntnis zur Essenz des Metal. Jetzt werden Rotting Christ mit Pro Xristou das Erbe des hellenischen Black Metal erneut definieren.

The Apostat erzählt die Geschichte des Widerstands gegen die Flut der religiösen Bekehrung. Es ist eine Hommage an diejenigen, die ungebeugt blieben, an Flavius Claudius Julianus, der das alte Wissen und die alten Werte gegen den Ansturm des Vergessens bewahrte. Der Track ist ein kompliziertes Geflecht aus hypnotischen Chören, neoklassischen Arrangements und der für die Band typischen düsteren Atmosphäre. Auf The Apostate zeigen Rotting Christ, dass sie unermüdlich musikalische und thematische Grenzen ausloten.

Das Video zu The Apostate ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Rotting Christ zu sehen:

Pro Xristou erscheint am 24. Mai auf Season Of Mist.

Vorbestellen: https://redirect.season-of-mist.com/RottingChristProXristou

Vormerken: https://orcd.co/proxtristoupresave

Mehr Infos zu Rotting Christ und ihrem kommenden Album Pro Xristou findet ihr hier:

Rotting Christ sind:

Sakis Tolis – Gitarre, Gesang

Themis Tolis – Schlagzeug

Kostas „Spades“ Heliotis – Bassgitarre

Kostis Fouk – Gitarre

