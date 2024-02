Rotting Christ: veröffentlichen erste Single „Like Father, Like Son“ vom kommenden Album

Rotting Christ haben den Test der Zeit bestanden. Während ihr Name viele Gatekeeper dazu veranlasst hat, sich an ihre Perlen zu klammern, sind Sakis Tolis und sein Bruder Themis aus den geschwärzten Katakomben Griechenlands zu einer der beeindruckendsten Metal-Bands aufgestiegen.

In den Echos des Erbes erscheint Like Father, Like Son – eine Hymne, in der die zeitlose Botschaft von Stolz, Ehre und dem unbezwingbaren Geist von Rotting Christ mitschwingt. Die erste Singleauskopplung von Pro Xristou ist eine Geschichte über die tiefe Weisheit des väterlichen Erbes, ein kraftvolles Zeugnis für Leidenschaft, Liebe und Glauben. Das eindringliche Geflüster eines verstorbenen Vaters wirkt nach und formt die Identität des Sohnes, der in seinem Schatten wandelt.

Unglaublich eingängige Riffs, ergänzt durch Themis‚ unerschütterlichen Schlagzeugstil, schaffen eine Hymne, die die Zeiten überdauert. Es ist unmöglich, während des emblematischen Refrains des Songs nicht Sakis‚ kämpferische Like Father, Like Son-Zeile mitzusingen, die sich noch lange nach dem Erklingen der letzten Töne im Gedächtnis festsetzt.

„Dear brothers and sisters“, schreibt Sakis. „On behalf of Rotting Christ, I proudly present to you the first video from Pro Xristou. This song is inspired by the strong relationship between a father and son. Covered by a temple of soulful melodies, Like Father, Like Son gives you a taste of the epic sound behind our new album. Thanks for your attention. We hope that you’ll enjoy this video, as there are many more to come!“

Seht euch das Video zu Like Father, Like Son hier an:

Pro Xristou erscheint am 24. Mai auf Season Of Mist.

Tracklist:

1. Pro Xristou (Προ Χριστού)

2. The Apostate

3. Like Father, Like Son

4. The Sixth Day

5. La Lettera Del Diavolo

6. The Farewell

7. Pix Lax Dax

8. Pretty World, Pretty Dies

9. Yggdrasil

10. Saoirse

11. Primal Resurrection (Bonustrack / nur auf Deluxe Editions)

12. All For One (Bonustrack / nur auf Deluxe Editions)

Style: Melodic Black Metal

Aufnahmestudio: Deva Sounds Studios (Athens, Greece)

Produzent: Sakis Tolis

Tontechniker: Fotis Bernando & Aggelos Karatzas

Mixing: Jens Borgen in den Fascination Street Studios (Örebro, Sweden)

Mastering: Tony Lidgren in den Fascination Street Studios (Örebro, Sweden)

Artwork-Künstler:

Thomas Cole – Artwork

Adrien Bousson – Digitale Bearbeitung

Biografie: Sébastien J. Gamez

In den schummrigen Katakomben des extremen Metal steht ein Name wie ein Monolith: Rotting Christ. Sakis Tholis und sein Bruder Themis gründeten diese Band im Jahr 1987. In den drei Jahrzehnten, die seitdem vergangen sind, haben diese griechischen Titanen ihren geschwärzten Abdruck in der gesamten Metalwelt hinterlassen. Sie haben 13 Studioalben veröffentlicht und mehr als 1.300 Konzerte rund um den Globus gespielt. Hinter all dieser harten Arbeit steckt bei Rotting Christ nur eine Vision – der Drang, nicht nur die Grenzen des extremen Metal zu verschieben, sondern sich auf diesem Weg immer wieder neu zu erfinden.

Die Entwicklung von Rotting Christ hat sich in mehreren Kapiteln vollzogen. Nachdem sie sich zunächst dem kaum kontrollierten Chaos des Grindcore angenähert hatten, etablierten sie den ikonischen Sound des hellenischen Black Metal. Ihre Alben umarmen oft raffinierte gotische Klanglandschaften, nur um dann wieder in die Tiefen blasphemischer Inbrunst abzutauchen. Jedes Kapitel bedeutete eine weitere Erkundung und eine unerschütterliche Verpflichtung, Grenzen zu verschieben.

Doch der eigentliche Wendepunkt kam 2007, als Rotting Christ einen Pakt mit Season Of Mist unterzeichneten. Für das französische Label brachten sie eine Reihe von Alben heraus, die alle Erwartungen übertrafen. Vom durchdringenden Theogonia und der symphonischen Erhabenheit von Aelo bis zur rituellen Intensität von Κατά Τον Δαίμονα Εαυτού wurden die von Rotting Christ geschaffenen cineastischen Erlebnisse zu einem Spektakel aus bombastischen Atmosphären, hypnotisierenden Chören und neoklassischen Arrangements. Das Unerwartete ist ihr Modus Operandi, mit der Verwendung verschiedener Sprachen (Latein, Arabisch, Griechisch, Englisch) sowie der ausgiebigen Verwendung berühmter Gedichte, die in ihre Musik eingewoben sind, wie Edgar Allan Poes The Raven auf The Heretics.

Im Jahr 2019 wurde die epische Reise von Rotting Christ mit der Kompilation The Apocryphal Spell fortgesetzt, die den Fans einen intimen Einblick in unveröffentlichtes und seltenes Material bietet. So konnten sie Kraft sammeln, um sich auf die Veröffentlichung ihres nächsten, mit Spannung erwarteten, 14. Full-Length-Studioalbums: Pro Xristou vorzubereiten.

Pro Xristou (‚Vor Christus‘ auf Griechisch) ist eine inbrünstige Hommage an die letzten heidnischen Könige, die dem Ansturm des Christentums widerstanden und ihre alten Werte und ihr Wissen bewahrten. In dieser thematischen Odyssee, die sich durch Tracks wie The Apostate und Ygdrassil zieht, erforschen Rotting Christ das Vermächtnis historischer Figuren wie Flavius Claudius Julianus und nordischer mythologischer Könige, die die Macht heidnischer Weisheit im Angesicht christlicher Widrigkeiten verkörpern. Das Album verkörpert die Essenz des unverkennbaren Stils von Rotting Christ – melodisch, aber manchmal auch rau – und erfindet sich wieder einmal neu, während es gleichzeitig in seinem 35-jährigen Erbe verwurzelt bleibt.

Rotting Christ – Besetzung:

Sakis Tolis – Gitarre, Gesang

Themis Tolis – Schlagzeug

Kostas „Spades“ Heliotis – Bassgitarre

Kostis Fouk – Gitarre

Gastmusiker:

Amdroniki Skoula – Gesang (auf La Letra Del Diavolo)

Nikos Kerkiras – Keyboard

Christina Alexiou – Chor

Maria Tsironi – Chor

Alexandros Loyziotis – Chor

Vasilis Karatzas – Chor

Andrew Liles – Erzählungen (auf The Apostate, Pretty World, Pretty Dies)

Kim Diaz Holm – Erzählungen (auf Ygdrassil)

