Rotting Christ: veröffentlichen „Saoirse“ aus dem kommenden Album „Pro Xristou“

Es ist an der Zeit, die Bestie zu entfesseln, denn Rotting Christ veröffentlichen Saoirse, die neueste Single aus ihrem bevorstehenden 14. Studioalbum – dem monumentalen Pro Xristou. Studioalbum – das monumentale Pro Xristou. Eine 35-jährige Reise durch die Katakomben des extremen Metals, angeführt von den unnachahmlichen Brüdern Sakis und Themis Tolis, bietet die Kulisse für das, was zu Recht erwartet werden darf.

Pro Xristou, ein Album, das den letzten heidnischen Königen gewidmet ist, den unbesungenen Bewahrern alter Werte und alten Wissens, die sich gegen den Niedergang des Christentums behaupten, ist ein erneuter Beweis ihrer außergewöhnlichen Handwerkskunst. Saoirse, gälisch für „Freiheit“, verkörpert den Ruf nach Freiheit, den diese Hüter der alten Weisheit aussprachen. So tiefgründig und nachhallend wie er ist, führt der Track durch die Kerninspiration des Albums – die Verherrlichung der vorchristlichen Traditionen.

Saoirse – sinnbildlich für das übergreifende Konzept des Albums – wird zu einer Manifestation der Entwicklung von Rotting Christ und ihrem unerschütterlichen Engagement, Grenzen zu verschieben. Erwarten Sie eine melodische Symphonie, die von Momenten roher, unnachgiebiger Härte unterbrochen wird – ein Merkmal des einzigartigen Stils der Band, der in einem neuen Licht erscheint. Produziert und aufgenommen in den Deva Sounds Studios in Athen, Griechenland, wimmelt der Song, wie auch das Album, von klangvollen Chören und dramatischen Atmosphären, die den Hörer in die reichhaltige Welt ihres kühnen Angebots hineinziehen.

Sieht euch das Video zu Saoirse hier an:

Pro Xristou erscheint am 24. Mai bei Season Of Mist.

Vorbestellung: https://shop.season-of-mist.com/list/rotting-christ-pro-xristou

Vormerken: https://orcd.co/proxtristoupresave

Mehr Infos zu Rotting Christ und ihrem kommenden Album Pro Xristou findet ihr hier:

