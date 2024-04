Buchtitel: Draculas Gast – Ein Schauerroman mit dem ursprünglich 1. Kapitel von Dracula

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 208 Seiten

Genre: Roman

Release: 06.03.2024

Autor: Bram Stoker

Link: https://www.penguin.de

Verlag: Anaconda Verlag

Buchform: Lederausgabe

ISBN-Nummer: 978-3-7306-1395-5

Draculas Gast – Ein Schauerroman ist eine Interpretation des klassischen Vampirromans Dracula von Bram Stoker. Veröffentlicht im Anaconda Verlag, präsentiert dieses Buch eine Lederausgabe mit 208 Seiten. Der Roman wurde am 06.03.2024 veröffentlicht und ist in deutscher Sprache verfasst. Es enthält das ursprüngliche erste Kapitel von Dracula sowie eine moderne Interpretation dieses zeitlosen Gruselklassikers. Die Übersetzung stammt von Wulf Bergner und verleiht dem Werk eine neue Dimension. Ein Schauerroman mit dem ursprünglich 1. Kapitel von Dracula spricht Fans des Horrorgenres und Liebhaber von literarischen Klassikern gleichermaßen an.

Die Story von Draculas Gast – Ein Schauerroman mit dem ursprünglich 1. Kapitel von Dracula:

Ein Engländer gelangt auf einen Friedhof eines verlassenen Dorfes unweit von München. Dort fällt ihm aus heiterem Himmel eine Vampirin an, ein weißer Wolf leckt seine Kehle und auf Befehl von keinem anderen als Graf Dracula werden bayerische Kavalleristen in Marsch gesetzt. Dieses entspringt aus der Hand von Bram Stoker, der Draculas Gast aus dem Material zu seinem weltberühmten Dracula-Roman entwickelt hat. Die gruselige Handlung, von der Stoker in diesem Band erzählt, führt weiter nach Nürnberg, wo ein tollkühner Tourist den Nervenkitzel in einer Eisernen Jungfrau sucht.