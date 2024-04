Dream Theater Keyboarder Jordan Rudess: veröffentlicht neue Single „Embers“

Der legendäre Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess hat kürzlich bekannt gegeben, dass er bei InsideOutMusic für ein brandneues Soloalbum unterschrieben hat, das später im Jahr 2024 erscheinen soll, und nun freut er sich, die erste Single aus diesem Album mit dem Titel Embers zu veröffentlichen. Der Track war zuvor als Teil einer spannenden Zusammenarbeit zwischen Rudess und Moises AI erhältlich und kann nun hier auf allen Streaming-Diensten gehört werden: https://jordanrudess.lnk.to/Embers-Single

Auf dem Stück ist Jordan zusammen mit dem renommierten Schlagzeuger Darby Todd (Devin Townsend, The Darkness) und dem Sänger That Joe Payne zu hören, außerdem gibt es ein Gastgitarrensolo von Bastian Martinez.

Er sagt über den Song: “Embers, the starting spark of my upcoming album, sets the tone for my latest solo musical journey. Originally created for Moises‘ innovative platform, this track captures a mellower vibe, different from the rest of the album’s progressive tunes. For those prog heads out there, never fear, this album runs the gamut of my musical expression and you will get your polymeters and Snarling Pigs. The inspiration for creating this track coincided with a project I was asked to do for the app, Moises, a technology that can turn standard audio files into separate tracks while also showing chords, lyrics and more. I hope you enjoy listening to Embers and, if you are inspired to add your own musical collaboration on this tune, check it out on Moises.”

Vor kurzem gab Jordan sein Live-Debüt mit Darby Todd & That Joe Payne mit zwei begeistert bejubelten Sets bei der 2024-Ausgabe von Cruise To The Edge, die auch die Live-Premiere der neuen Single Embers war.