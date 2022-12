Dream Theater: kommen am 08.02. nach Düsseldorf

Nach einer umjubelten Tour durch die USA und Kanada befinden sich die Progressive Rock Titanen Dream Theater im neuen Jahr im Anflug auf Europa.

Die deutschen Fans dürfen sich im Rahmen der Top Of The World-Tour im Februar auf zwei exklusive Live-Shows in Düsseldorf und Stuttgart freuen. Dort stellt die grandiose US-Band natürlich auch Songs ihres aktuellen Albums A View From The Top Of The World vor, das vor wenigen Wochen bis auf Platz 2 in den deutschen Album-Charts schoss.

Manfred Hertlein (MHV, Würzburg), der das Dream Theater-Konzert am 8. Februar in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle veranstaltet, freut sich: „Es ist mir ein Herzenswunsch, diese einzigartige Band zu präsentieren und dieses besondere Konzert in Düsseldorf zu veranstalten. Die Dream Theater Fans wissen, dass diese Band immer liefert – im Studio und live.“

Dream Theater Gitarrist John Petrucci erklärt: „Wir lieben es, unsere Instrumente zu spielen. Dieses Verlangen hört niemals auf. Wir lieben es auch, kreativ zu sein, Songs zu schreiben und diesen Teil unseres Gehirns stetig zu trainieren.“

Petrucci weiter: „Wir machen das jetzt schon so lange, aber nehmen den Erfolg nicht als selbstverständlich. Wann immer wir zusammen sind, wissen wir, dass wir weder unsere Fans noch uns selbst enttäuschen dürfen – also arbeiten wir immer noch härter.“

Zu erleben am 8. Februar 2023 in der Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf!

Tickets überall im Vorverkauf!

Unser Review zu A View From The Top Of The World: