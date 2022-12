Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 8

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Megadeth – The Sick, The Dying… And The Dead! | Thrash Metal

Ich war mit meinem Stiefsohn auf demund auf einem Gig der Tech Deather. Zubin ich gekommen, weil ich ein Magazin gesucht hab, was noch Schreiber suchte. Long story short: Here I am.

Es war das erste Signal für mich, dass Megadeth sich wieder zu alter Größe erheben. Als eingefleischter Thrasher eine echte Wohltat.

Protector – Last Stand Hill| Thrash Metal

Dieser Song ist mir durch den Auftritt der Band auf dem CMOA stark in Erinnerung geblieben. Auch deswegen, weil er noch vor Release des Albums in der Setlist auftauchte. Und an dem Nachmittag durfte ich den Sänger kennenlernen, ein unglaublich sympathischer Kerl.

Amorphis – Seven Roads Come Together| Progressive Melodic Death Metal

Er steht eigentlich stellvertretend für die gesamte neuere Zeit von Amorphis. Er ist insgesamt nicht zu simpel strukturiert, hat für mich dennoch einen sehr geschmeidigen, angenehmen Flow.

Emerald Sun – Where Warriors Belong| Epic Power Metal

Ich bin begeisterter Pen and Paper-Rollenspieler, meistens im Spielsystem Das schwarze Auge. Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, bei einer Kampagne die Meisterrolle zu übernehmen und wollte etwas Epic in die Atmo bringen. Unter anderem dieser Song war Teil meiner Playliste.

Rage – To Live And To Die | Heavy Metal

Auch wenn die EP insgesamt nur mittelklassig gewesen ist, ist mir der Opener stark in Erinnerung geblieben. Der war einer der Besseren des Minialbums. Aber der Hauptpunkt ist, dass die Platte und damit dieser Song das erste war, was ich für TFM unter die Lupe nehmen durfte.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Lesson In Violence – The Thrashfall Of Mankind | Thrash Metal

Als Thrashmaniac war ich sehr überrascht von diesem Release auf Iron Shield Record. Ich habe ein großes Herz für Newcomer und auch wenn dieses Jahr einige Platten von den Großen des Thrash rausgekommen sind, haben die Jungs definitiv gezeigt, was eine Harke ist. Fett.