Dream Theater: kündigen 16. Studioalbum „Parasomnia“ an, das am 07.02.2025 erscheint

Die mit dem Grammy® ausgezeichneten Progressive-Music-Titanen Dream Theater melden sich mit ihrem sechzehnten Studioalbum Parasomnia zurück – eine Albumankündigung, die fünfzehn Jahre auf sich hat warten lassen. Es ist das erste Album mit der ikonischen Besetzung von Sänger James LaBrie, Gitarrist John Petrucci, Bassist John Myung, Keyboarder Jordan Rudess und Schlagzeuger Mike Portnoy seit Black Clouds & Silver Linings von 2009. Die Bekanntgabe des neuen Albums folgt auf die kürzliche Ankündigung der Tour zum 40-jährigen Bestehen der Band. Parasomnia erscheint am 7. Februar 2025 über ihr langjähriges Label Inside Out Music/Sony Music. Das Album wurde von Petrucci produziert, von James ‚Jimmy T‚ Meslin aufgenommen und von Andy Sneap abgemischt. Hugh Syme kehrt erneut zurück, um seine kreative Vision für das Coverartwork zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen findet man unter: www.dreamtheater.net

Vom Eröffnungstrack In The Arms Of Morpheus bis zum letzten Stück The Shadow Man Incident kehren Dream Theater mit einer Sammlung von Songs zurück, die zeigen, was der Band seit vier Jahrzehnten eine treue Fangemeinde beschert hat. Mit einer Spielzeit von 71 Minuten nimmt Parasomnia den Hörer mit auf eine musikalische Reise, die seit den Anfängen der Band zum Synonym für diese geworden ist. Parasomnia ist ein Begriff für disruptive, schlafbezogene Störungen wie Schlafwandeln, Schlafparalysen und Alpträume. Songs wie A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah und Bend The Clock bauen alle auf den Themen auf, die der Albumtitel anspricht. Die erste Single Night Terror ist ein musikalischer Nervenkitzel, der in den knapp zehn Minuten Hörerlebnis eingefangen wird. Ein Musikvideo zu dem Song – unter der Regie von Mike Leonard – ist jetzt verfügbar und kann hier angesehen werden:

Parasomnia – Tracklisting:

1. In The Arms Of Morpheus

2. Night Terror

3. A Broken Man

4. Dead Asleep

5. Midnight Messiah

6. Are We Dreaming?

7. Bend The Clock

8. The Shadow Man Incident

Parasomnia wird hier ab dem 11. Oktober in den folgenden Konfigurationen vorbestellbar sein:

– Ltd. Deluxe Box-set – enthält Ltd Deluxe 2CD + Blu-ray Artbook (Inkl. CD 1: komplettes Album, CD 2: Instrumentals, Blu-ray: Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound – gemischt von Mark Gittins, High-Resolution Stereo Mixes, animierte Visualizer für jeden Song erstellt von Wayne Joyner, + 68-seitiges Booklet)

– Ltd. Gatefold 180g Dark Green 2LP (mit alternativem Cover-Artwork), Majesty-Logo Traumfänger

– Schlüsselanhänger, Schlafmaske, Traumtagebuch, 60x60cm Poster & handnummeriertes, foliengestempeltes Echtheitszertifikat (limitiert auf 3500 Exemplare weltweit)

– Ltd Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook – (Inkl. CD1: komplettes Album, CD 2: Instrumentals, Blu-ray: Dolby Atmos & 5.1 Surround Sound – gemischt von Mark Gittins, High-Resolution Stereo Mixes, animierte Visualizer für jeden Song erstellt von Wayne Joyner, + 68-seitiges Booklet)

– Gatefold 180g 2LP + 12-seitiges LP-Booklet

– Special Edition CD-Digipak

– Digital Album – (inkl. Dolby Atmos – gemischt von Mark Gittins)

An Evening with Dream Theater 40th Anniversary Tour 2024 – 2025

October 20 – London, England – The O2 (Limited Tickets Remain)

October 22 – Berlin, Germany – Uber Eats Music Hall (Limited Tickets Remain)

October 23 – Koln, Germany – Palladium (Sold Out)

October 25 – Milan, Italy – Forum (Limited Tickets Remain)

October 26 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport (Limited Tickets Remain)

October 28 – Munich, Germany – Zenith

October 29 – Zagreb, Croatia – Arena Zagreb

October 30 – Bratislava, Slovakia – Incheba Expo Arena

November 1 – Budapest, Hungary – Budapest Arena

November 2 – Prague – Czech Republic – Fortuna Arena

November 3 – Lodz, Poland – Atlas Arena

November 6 – Helsinki, Finland – Metro Areena

November 8 – Stockholm. Sweden – Waterfront (Sold Out)

November 9 – Oslo, Norway – Spektrum (Limited Tickets Remain)

November 10 – Copenhagen, Denmark – Poolen (Limited Tickets Remain)

November 12 – Luxembourg – Rockhal

November 13 – Zurich, Switzerland – The Hall

November 14 – Lyon, France – Halle Tony Garnier

November 16 – Lisbon, Portugal – MEO Arena

November 17 – Madrid, Spain – La Cubierta de Leganés

November 20 – Stuttgart, Germany – Beethovensaal (Sold Out)

November 21 – Frankfurt, Germany – Jahrhundderthalle (Limited Tickets Remain)

November 23 – Paris, France – Adidas Arena

November 24 – Amsterdam – AFAS Live (Sold Out)

December 7 – Mexico City, Mexico – Explanada Estadio Azteca

December 10 – Belo Horizonte, Brazil – Befly Hall

December 13 – Rio de Janeiro, Brazil – Vivo Rio

December 15 – Sao Paulo, Brazil – Vibra (Limited Tickets Remain)

December 16 – Curitiba, Brazil – Live Curitiba

December 17 – Porto Alegre, Brazil – Araújo Vianna

December 19 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

December 21 – Santiago, Chile – Movistar Arena (Sold Out)

December 22 – Santiago, Chile – Movistar Arena

February 7 – Philadelphia, PA – The Met

February 8 – Raleigh, NC – Martin Marietta Center

February 10 – Nashville, TN – Opry House

February 11 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

February 12 – Biloxi, MI – Hard Rock Café

February 14 – Houston, TX – 713 Music Hall

February 15 – Dallas, TX – Texas Trust CU

February 16 – San Antonio, TX – Majestic

February 18 – Phoenix, AZ – Arizona Financial Center

February 19 – Highland, CA – Yaamava Theater

February 21 – Las Vegas, NV – The Chelsea

February 22 – Los Angeles, CA – YouTube Theater

February 24 – San Jose, CA – San Jose Civic

February 25 – Sacramento, CA – Safe Credit Union Performing

February 27 – Seattle, WA – Moore Theater

February 28 – Portland, OR – Keller Auditorium

March 2 – Reno, NV – Grand Sierra

March 4 – Salt Lake City, UT – Maverik Center

March 6 – Denver, CO – Mission Ballroom

March 8 – Chicago, IL – Chicago Theatre

March 9 – Cleveland, OH – MGM Northfield Park

March 11 – Toronto, ON – Coca-Cola Coliseum

March 12 – Montreal, QC – Place des Arts

March 14 – Wallingford, CT – Oakdale Theater

March 15 – Boston. MA – Boch Center

March 17 – Rochester, NY – Kodak

March 18 – Wheeling, WV – Capitol Theater

March 19 – Cincinnati, OH – Brady Music Center

March 21 – Washington, DC – The Anthem

March 22 – New York, NY – Radio City Music Hall

