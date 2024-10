24/7 Diva Heaven: „Gift“ auf CD / LP und digital – ab sofort offiziell im Handel

Donnerstag/Freitag war dicke Party in Berlins bestem Club Neue Zukunft und über 800 Leute feierten 24/7 Diva Heaven. Dickes Danke an den Support: Team Scheisse, Bikini Beach und Sex Beat!! Die ausverkaufte Hütte dampfte aus allen Ecken.

Das zweite Album Gift ist seit Freitag offiziell überall dort zu bekommen, wo gute Musik angeboten wird. Natürlich im Nosiolution-Shop und in allen guten Schallplattenshops, Mailordern, Bauchläden und für den kleinen Hunger natürlich auch an jeder digitalen Schnellfutter-Theke wie Spotify, Deezer, Amazon, etc

What a beauty: Gatefold Cover, bedruckte Innenhülle mit Lyrics, Erstauflage in rotem Vinyl, danach nur noch im klassischen Schwarzen. Und was ist drin?

Visons: „Alle Punk-Herzen Deutschlands sollten 24/7 Diva Heaven spätestens nach diesem Album gehören.“

Ox Fanzine: „Mit ihrem Sound treffen 24/7 Diva Heaven ziemlich genau die goldene Mitte zwischen Grunge, Punk und dissonanten Krach.“

Blicker: „ein lautes Album, grob und gassenköter-struppig, es strotzt vor Energie und Spielfreude, zeigt dabei Stärke und Eigensinn und wirkt geradezu bezaubernd.“

DKP Fanzine: „Beim zweiten Album geht alles leichter von der Hand. Und auch inhaltlich hält das Trio Kurs. Immer den Finger schön in die Wunde legen …“

Heft: “und eine großartige Punk-was-auch-immer Platte.“

Plasticbomb: „Was für eine Power, was für großartige Songs, was für eine angenehme Abwechslung.“

Popscene: „Der Albumtitel Gift steht nicht für eine tödliche Dosis, sondern ist ein Geschenk für all diejenigen, die krachigen Alternative Rock lieben.“

Artnoir: „Zweifelsohne ist die Platte ein Geschenk von einer der besten, spannendsten und sympathischsten Bands unserer Zeit.“

Time For Metal: „24/7 Diva Heaven machen uns mit Gift ein Geschenk aus Punk, Postpunk, Grunge, Fuzz, Stoner und Noise.“

Zum kompletten Review von Time For Metal kommt ihr hier!

24/7 Diva Heaven sind gerade auf Tour! An folgenden Terminen könnte ihr die Band euch noch live anschauen:

24.10.2024 DE – Köln, Sonic Ballroom

25.10.2024 DE – München, Strom

26.10.2024 DE – Darmstadt, Oetinger Villa

31.10.2024 DE – Hamburg, Knust

01.11.2024 NL – Nijmegen, De Onderbroek

02.11.2024 DE – Dortmund, Subrosa