Veil Of The Serpent: enthüllen Details für ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum „Gallery Of Sin“

Das internationale Heavy Metal Powerhouse Veil Of The Serpent kündigt stolz die Veröffentlichung ihres Debütalbums Gallery Of Sin an, das am 29. November 2024 erscheinen soll. Diese monumentale Ankündigung folgt auf die kürzlich erschienene, elektrisierende EP Gallery Of Sin III, die ihre ehrgeizige, dreiteilige EP-Serie der letzten drei Jahre abschließt (Mehr Infos hier).

Veil Of The Serpent, die aus den Tiefen Deutschlands und der Vereinigten Staaten stammen, haben mit ihrer einzigartigen Mischung aus krachenden Riffs, eindringlichen Melodien und erzählerischen Fähigkeiten das Publikum weltweit in ihren Bann gezogen. Das kommende Album Gallery Of Sin verspricht eine zusammenhängende und mitreißende Horrorgeschichte, die von den Fans mit Spannung erwartet wird.

Mit 14 akribisch ausgearbeiteten Tracks umfasst Gallery Of Sin über 60 Minuten reinen, unerbittlichen Heavy Metal.

Veil Of The Serpent – Tracklist:

1. The Wolves Among Us

2. Prelude To Dread

3. Profiling A Demon

4. Gallery Of Sin

5. The End And The Beginning

6. Acquiesce And Ignore

7. Absolution

8. Becoming Ascendant

9. Grease The Wheels

10. The Rolling And The Thunder

11. Schadenfreude

12. Deliverance

13. Megalomania

14. Sleep Tight

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Das Album wird digital auf allen wichtigen Streaming-Plattformen und als limitiertes 6-Panel-CD-Digipak in einer Auflage von nur 100 Stück weltweit erhältlich sein. Diese exklusive physische Veröffentlichung enthält ein 24-seitiges Booklet mit Artwork zu jedem der 14 Original-Tracks und bietet den Fans eine visuelle Reise, die die dunklen und komplexen Themen des Albums ergänzt.

Gallery Of Sin hier vorbestellen: veiloftheserpent.bigcartel.com

Die akribische Liebe zum Detail und die Hingabe zum Geschichtenerzählen haben die Band in der Metal-Szene hervorgehoben und ihr eine schnell wachsende Fangemeinde eingebracht. Mit der Veröffentlichung von Gallery Of Sin werden Veil Of The Serpent einen bedeutenden Eindruck zu hinterlassen und ihren Platz in der Szene festigen.

Veil Of The Serpent sind:

JD Stafford – Gesang

Gene – Gitarren

Felix – Schlagzeug

Veil Of The Serpent online:

https://www.veiloftheserpent.com/

https://www.facebook.com/VeilOfTheSerpentOfficial/

https://www.instagram.com/veiloftheserpentofficial/