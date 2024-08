Veil Of The Serpent: veröffentlichen erste Single/Musikvideo „The Rolling And The Thunder“ von kommender EP „Gallery Of Sin III“

Das transatlantische Heavy-Metal-Kraftpaket Veil Of The Serpent ist zurück und enthüllt seine donnernde neue Single und das dazugehörige Musikvideo zu The Rolling And The Thunder! Diese Veröffentlichung ist die erste Auskopplung aus der mit Spannung erwarteten digitalen EP Gallery Of Sin III, die erst vor zwei Wochen angekündigt wurde.

Seht euch das Video zu The Rolling And The Thunder hier an:

The Rolling And The Thunder zeigt Veil Of The Serpent von ihrer besten Seite und liefert eine erdrückende Mischung aus schweren Riffs, unerbittlichem Schlagzeugspiel und kraftvollem Gesang. Die Single fängt den typischen Sound der Band ein, der dunkle Atmosphären mit intensiven melodischen Elementen verbindet. Mit Texten, die sich mit Themen wie Korruption, Gier und dem rücksichtslosen Streben nach Macht befassen, wird dieser Track ein Highlight in der wachsenden Diskographie der Band sein.

Das offizielle Musikvideo zu The Rolling And The Thunder unterstreicht diese Erzählung visuell mit eindringlichen Bildern, die die Fans fesseln und zum Nachdenken anregen werden. Das Video ist, wie auch der Song selbst, ein Aufruf gegen Korruption.

Fans und neue Hörer können sich das Musikvideo zu The Rolling And The Thunder auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Veil Of The Serpent ansehen und die Single auf allen wichtigen digitalen Plattformen streamen.

Über die Band:

Veil Of The Serpent ist eine multinationale Heavy-Metal-Band, die im Jahr 2021 von Gitarrist Gene und seinem Sohn Felix gegründet wurde. Die beiden kamen 2020 auf die Idee, zusammenzuarbeiten. Ein Jahr später fanden sie in JD Stafford einen sehr talentierten Sänger, der das Line-Up der Band vervollständigte.

Veil Of The Serpent sind:

JD Stafford – Gesang

Gene – Gitarren

Felix – Schlagzeug

