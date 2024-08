Beth Hart: das neue Album „You Still Got Me“ erscheint am 25.10.2024

Wer Beth Hart schon einmal live gesehen hat oder sich in ihre Musik vertieft hat, weiß, dass sie jedes Gramm ihres Wesens in ihre Songs steckt. Feuermänner inspirieren; das ist es, was die Menschen zu ihnen hinzieht. Zu den Eigenschaften dieser Persönlichkeiten gehört jedoch auch, dass sie kein Gurtzeug tragen. Sie leben von der Freiheit und dem Raum, der sie umgibt. Aber das bringt auch Gefahren mit sich; man braucht eine emotionale Schutzmatte, und die rettet Leben. Das ist etwas, was wir alle im Laufe unseres Lebens manchmal brauchen. Im Video zum Titeltrack You Still Got Me ist ihr geliebter Ehemann Scott zu sehen. Scott und das Team um sie herum geben ihr den Halt, wenn sie ihn braucht. Abend für Abend kann man auf der Tournee die Bewunderung sehen, die sie erhält, und dass sie auch etwas zurückgibt. Diese Verbindung ist in den letzten 28 Jahren entstanden, in denen sie Musik veröffentlicht hat, bei der sie ihr Herz ganz offen auf der Zunge trägt – wie eine Kriegerin. Und genau das ist sie auch.

Ganz neu stellt sie die wunderschöne Klavierballade Wonderful World vor, die vor Optimismus nur so strotzt. „Dieser Song wurde für und über meine wunderschöne Nichte geschrieben“, sagt sie. „Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass er eigentlich für die Frauen in meiner Familie geschrieben wurde. Für meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Mutter, meine Schwestern, meine Nichte und ihre Tochter. Es geht also um die Abstammung und darum, wie wichtig es für mich ist, das zu sehen, und was für ein Geschenk es ist, das endlich zu erkennen.“

Beth sagt über ihren Schreibprozess: „Es geht immer um die Freude am Schreiben oder um die Herausforderung des Schreibens, um die Suche nach dem, was vor sich geht. Manchmal, wenn ich traurig bin oder Angst habe, höre ich auf dem Klavier nach. Manchmal kommt ein Lied, manchmal nicht. So oder so, es spendet mir Trost.“

Das Album beginnt mit dem mitreißenden Rocker Savior With A Razor mit Guns n‘ Roses Gitarrist Slash. Die epische, Bond-ähnliche Hymne donnert mit nihilistischem Trotz, während Beths Gesang den Hörer durch die Schatten führt, während Slashs Gitarre die Geschichte auf elektrische Weise umspielt. „Beth Hart ist eine der Künstlerinnen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite“, sagt Slash. „Sie ist eine unglaubliche Sängerin und Texterin auf so vielen Ebenen. Aber Beth ist auch eine aufrichtige und ehrliche Freundin, wie sie nur sein kann. She’s amazing.“

Beth erklärt die Botschaften in den Liedern: „Ich überlasse es dem Hörer, das zu entscheiden. Ich persönlich weiß, wofür es im Moment steht. Eines der schönen Dinge, die ich an Songs und Alben liebe, ist, dass sich die Bedeutung mit der Zeit ändert. Ich halte mir das gerne offen, weil ich daraus viel lernen kann.“

Little Heartbreak Girl bricht durch die Wolken wie Speere der Hoffnung und Kraft. „Little Heartbreak Girl, du bist auf dich allein gestellt“, sehnt sie sich, doch dann folgt Little Heartbreak Girl, Stronger Than Stone. Dennoch ist es der Text „You’re gonna conquer the world“, der den Berg erhebt und eine Flagge in den Boden pflanzt.

Der dekadente, groovige Funk von Suga N My Bowl wird von dem Wahnsinns-Gitarristen und ihrem langjährigen Freund Eric Gales begleitet. In Never Underestimate A Gal gibt sie eine warnende Geschichte zum Besten, während das an Tom’s Waits erinnernde Drunk On Valentine eine zarte, jazzige, rauchige Barroom-Ballade ist.

Wir alle haben unser „Assoziation“, wenn sie You Still Got Me singt – einen geliebten Menschen, einen Freund, ein Haustier, einen Ort, eine Erinnerung, ein Lied… selbst in ihren Momenten der Zerbrechlichkeit inspiriert Beth Hart weiter. Sie reißt ihre Emotionen auf, sodass wir alle einen Spiegel in uns selbst sehen können, der uns daran erinnert, dass man sich schlecht fühlen kann, aber dass die innere Stärke so viel stärker ist.

Beth Hart kommt im November und Dezember für sieben Termine nach Deutschland:

16.11. Mannheim – SAP Arena

18.11. Köln – Lanxess Arena

20.11. Hannover – ZAG Arena

22.11. Berlin – Max-Schmeling-Halle

24.11. Hamburg – Barclays Arena

05.12. Nürnberg – Kia Metropol Arena

11.12. Zwickau – Stadthalle Zickau