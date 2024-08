Tarja und Marko Hietala: starten Anfang September ihre Living The Dream Together Tour 2024

Nach einer Reihe von triumphalen Auftritten in Südamerika, bei denen Marko Hietala als Special Guest zusammen mit Tarja mehrere ausverkaufte Shows bestritt, wird das dynamische Duo nun auch das europäische Publikum mit seiner mitreißenden Zusammenarbeit begeistern. Die Europatournee, die im September in Deutschland beginnt, verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, wenn sich die beiden vertrauten Stimmen wieder auf der Bühne treffen.

Tarja hat kürzlich ihr erstes Greatest Hits-Album Best Of Tarja – Living The Dream veröffentlicht. Die Live-Show wird eine Auswahl von Songs aus ihrer Karriere beinhalten, die auch auf dem Best Of zu finden sind, darunter Fan-Favoriten und ihre eigenen persönlichen Lieblingssongs. Tarja und Marko haben gemeinsam die Duett-Single Left On Mars veröffentlicht, die großen Anklang fand und ihren Status als musikalische Ikonen weiter festigte. Marko wird seine eigenen Songs mit seiner Band vortragen, bevor er gemeinsam mit Tarja auf der Bühne steht – ein Abend, der unvergesslich zu werden verspricht. Die Erwartungen sind hoch, denn das Duo wird seine Fans mit alten und neuen Songs begeistern und an den Erfolg ihrer Südamerika-Tournee anknüpfen.

Die deutschen Tourdaten:

08.09.24 Berlin

09.09.24 Bremen

10.09.24 Saarbrücken

12.09.24 Leipzig

13.09.24 Hamburg

14.09.24 Herford

18.09.24 Bochum

20.09.24 Ulm

21.09.24 Obertraubling

23.09.24 Frankfurt

24.09.24 München