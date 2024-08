Fury In The Slaughterhouse: kündigen Open Air Tour 2025 & neue Single für Freitag an

Das Beste kommt jetzt! Was kann es Schöneres geben, als eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands live zu erleben? Im kommenden Jahr können alle Fans noch einmal mitdurch den Sommer rocken:Die Sommer-Tour umfasst besondere Open Air-Venues und Festivals. Passend dazu erscheint am Freitag, dem 30.08.24, die neue Single

Die Ausnahmeband krönte 2023 ihre erfolgreiche Open Air Sommer-Tournee nicht nur mit zahlreichen ausverkauften Konzerten, sondern auch mit ihrem ersten #1-Album Hope nach fast 40 Jahren Bandgeschichte! Das kann man sich nicht ausdenken. Deshalb geht es im kommenden Jahr noch mal weiter.

Sänger Kai Wingenfelder sagt dazu: „The best is yet to come! Wir arbeiten gerade am nächsten Album und haben den Spaß unseres Lebens, an dem wir euch alle unbedingt teilhaben lassen wollen. Also: lasst uns feiern! Fury Live Twenty Five! Macht sogar Spaß, wenn‘s regnet!“

Gitarrist Christof Stein-Schneider ergänzt: „Noch bessere Songauswahl, noch bessere Outfits. Und wir werden wieder mit Hoffnung machenden Vereinen zusammenarbeiten, denn #hoffnungverändertalles. Fury Live Twenty Five! – wir freuen uns großflächig auf euch!“

Und damit nicht genug: Die neue Single Everyday Heroes erscheint schon diesen Freitag über alle Streaming-Anbieter.

Tickets für Fury Live Twenty Five! sind ab Mittwoch, dem 28.08., um 10:00 Uhr exklusiv für Telekon-Kund*innen über MagentaMusik erhältlich. Der öffentliche Vorverkauf startet am Freitag, dem 30.08., um 10:00 Uhr.