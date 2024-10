Pop Evil: teilen offizielles Video zum Song „What Remains“

Die moderne Rockband Pop Evil ist kürzlich mit der brandheißen neuen Single What Remains zurückgekehrt. Sie wurde von Cody Quistad von Wage War produziert und läutet eine neue Ära für Pop Evil ein, die, wie die Band verspricht, klanglich am härtesten sein wird. What Remains ist derzeit unter den Top 15 der Mainstream Active Rock Charts.

Nun hat die Band das offizielle Musikvideo veröffentlicht, das von Sam Shapiro inszeniert wurde. In dem Video tauchen die Zuschauer in die dunkle, fragmentierte Landschaft der Psyche von Sänger Leigh Kakaty ein und entdecken die dünne Grenze zwischen Selbstidentität und Überleben.

„The truest version of yourself comes from reaching within the darkest corners that you’ve kept hidden from the world“, erklärt Kakaty. „It’s in those shadows that you’ll uncover the reasons for your transformation. I have evolved into something new. I am not who I used to be. I am what remains.“

Kakaty bestätigte erst kürzlich das neue Lineup der Band und sagte: „We are also proud to officially announce the newest member of the Pop Evil lineup — Blake Allison.“

Allison ersetzt das ausgeschiedene Mitglied Hayley Cramer am Schlagzeug und schließt sich Kakaty und seinen Bandkollegen, den Gitarristen Dave Grahs und Nick Fuelling sowie dem Bassisten Joey „Chicago“ Walser an.

Pop Evil erlangten erstmals mit ihrem Debütalbum Lipstick On The Mirror und der RIAA-Gold-Single 100 In A 55 internationale Bekanntheit. Nachdem Kakaty den Vertrag der Band mit dem Major-Label auf der Bühne zerrissen hatte, unterschrieben Pop Evil bei MNRK Heavy (ehemals eOne Music). War Of Angels von 2011 stieg in die Top 10 der Rock-Album-Charts ein und brachte drei Top-10-Singles hervor.

Mit ihrem Album Onyx aus dem Jahr 2013 gelang es der Band erstmals, in die Top 40 der Billboard 200 zu kommen. Das Album enthielt drei aufeinanderfolgende Rock-Songs, die auf Platz 1 landeten, zwei RIAA-Gold-Singles und eine Platin-Single, Torn To Pieces. Pop Evils nächste Veröffentlichung, Up, war das Nr.-1-Independent-Album in Amerika und schaffte es auf Platz 25 der Billboard 200. Es enthielt mehrere Top-5-Rock-Songs und einen Chartstürmer mit Footsteps, der ebenfalls Gold erhielt.

Pop Evils selbst betiteltes Set von 2018 enthielt den Nr.-1-Hit und die neu mit Gold ausgezeichnete Single Waking Lions sowie zwei weitere Top-10-Hits. 2020’s Versatile erreichte mit Breathe Again und Survivor zwei Nummer-1-Rocksongs. 2023 veröffentlichte die Band ihr siebtes Studioalbum Skeletons, aus dem ihre achte und neunte Nummer-1-Single hervorgingen: Eye Of The Storm und Skeletons.