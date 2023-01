Pop Evil: neues Single, „Dead Reckoning“(Feat. Fit For A King (Ryan Kirby))

Diesen Freitag veröffentlichte die Hardrock-Gruppe Pop Evil die dritte Single Dead Reckoning (Ft. Fit For A King) aus ihrem kommenden Album Skeletons, das am 17. März 2023 über Mnrk Heavy erscheint.

Das Konzept und die Instrumentalstücke für Dead Reckoning wurden von Bassist Joey „Chicago“ Walser entwickelt und gemeinsam mit Sänger Leigh Kakaty geschrieben. Der Produzent Drew Fulk (Wzrd Bld) hörte das Demo und schlug sofort vor, dass Ryan Kirby von Fit For A King die perfekte Besetzung für eine Gesangskollaboration wäre. Bei der Beschreibung des Songs sagt die Band: „Dead Reckoning handelt von einer klaren und unerschütterlichen Entscheidung, die eine Person mit sich selbst trifft.

Die 11 Tracks beinhalten die bereits veröffentlichten Singles Eye of the Storm, der auf Platz 5 der meistgespielten Songs 2022 in den Billboard Mainstream Rock Charts landete, und die neueste Single Paranoid (Crash & Burn). Das Album enthält auch Gastmusiker wie Ryan Kirby von Fit For A King bei Dead Reckoning – ein Song, der von Bassist Joey „Chicago“ Walser beigesteuert wurde – sowie Blake Allison von Devour The Day, der als Gastsänger bei Wrong Direction zu hören ist.