Black Stone Cherry: veröffentlichen neuen Song „Out Of Pocket“

Black Stone Cherry haben einen brandneuen Song Out Of Pocket veröffentlicht, der die Tür ins Jahr 2023 aufstößt. Der Song ist ab sofort über Mascot Records/Mascot Label Group erhältlich und steht auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung.

Der Song erscheint rechtzeitig, damit sich die Fans auf ihre bevorstehende Co-Headline-UK-Arena-Tour mit den britischen Rockern The Darkness einstimmen können, die am 28. Januar in der Motorpoint Arena in Cardiff beginnt. Die Tour wird dann durch das ganze Land führen und in der M&S Bank Arena in Liverpool, der Ovo Arena in Glasgow, der Resorts World Arena in Birmingham, der Ao Arena in Manchester und der First Direct Arena in Leeds stattfinden, bevor sie am 4. Februar eine große Headline-Show in der Wembley Ovo Arena in London spielen.

Out Of Pocket ist der erste neue Song der Band seit der Veröffentlichung ihres 2020er Albums The Human Condition. Ein emotionaler, mitreißender Song, mit einem Refrain, der die Decke zum Beben bringt, zeigt die Band von ihrer hymnischen Seite. Die lebenslangen Freunde Chris Robertson (Gesang/Gitarre), Ben Wells (Gitarre/Gesang) und John Fred Young (Schlagzeug) präsentieren ihren neuen Bassisten Steve Jewell, der in den letzten zwei Jahren mit ihnen die Bühnen unsicher gemacht hat, auf seiner ersten Studioaufnahme mit der Band.

Chris Robertson sagt über den Song: „Out Of Pocket ist ein Song, der aus genau diesem Gefühl geboren wurde. Der Song war das, was ich persönlich, und ich denke viele von uns, in diesen sehr schwierigen letzten Jahren gefühlt haben. Sich seinen Dämonen zu stellen und zu wissen, dass man auf der anderen Seite stärker als zuvor herauskommen muss.“

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Südstaaten-Rocker aus Kentucky die Bühnen von Arenen bis hin zu Festivals in ganz Europa erschüttert und jedes Mal für gute Laune gesorgt. Im Jahr 2021 erfüllten sie sich mit einem unglaublich emotionalen und kraftvollen Auftritt in der kultigen Royal Albert Hall in London einen Lebenstraum. Jetzt ist es an der Zeit, bei den Arena Gigs erneut den Fans einzuheizen.

Black Stone Cherry haben das Jahr 2023 fest im Visier und werden uns mit viel neuer Musik überraschen.