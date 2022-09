Saxon: neue Single und Video zu “Black Is The Night”

British Heavy Metal Legenden Saxon kommen mit ihrer neuen Single Black Is The Night aus dem Album Carpe Diem. Black Is The Night ist Saxon pur, ein Song der nur so vor Heavy Metal strotzt mit energetischen Riffen, dominierenden Drums und einer Intensität, die an den Blues erinnert.

Und ab 2. Oktober 2022 geht die Band auf die Seize The Day World Tour und wird den Chartstürmer Carpe Diem im Gepäck haben.

Frontmann Biff Byford: “Wir freuen uns mega-mäßig auf die Seize The Day Tour. Genießt das Video Black Is The Night und dann sehen wir euch auf den Konzerten!”