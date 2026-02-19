Keep It True Legions 2026: Saxon sind zweiter Headliner

Das Team von Keep It True Legions hat heute den zweiten Headliner für das Festival in Geiselwind bekannt gegeben.

Das Statement liest sich wie folgt:

„Wir freuen uns, eine der wichtigsten Bands der NWoBHM bei Keep It True Legions 2026 als unangefochtenen Samstags-Headliner willkommen zu heißen. Seit mehr als vier Jahrzehnten hissen Saxon die Fahne für klassischen British Steel mit zeitlosen Hymnen wie Denim And Leather, Princess Of The Night, Wheels Of Steel und unzähligen anderen. Als eine der führenden Kräfte der New Wave des britischen Heavy Metal ist ihr Einfluss auf Generationen von Metal-Bands unbestreitbar, und ihre Live-Auftritte bleiben so kraftvoll, energiegeladen und authentisch wie eh und je. Nach ihrem triumphalen Headliner-Auftritt bei Keep It True Rising sind wir mehr als stolz, Saxon wieder in der Keep It True Festival-Familie willkommen zu heißen. Am 8. August 2026 bringen sie ihren mächtigen Stahl in die Eventhalle Geiselwind für eine weitere großartige Keep It True Legions-Headliner-Show.“

Das Billing ist nun komplett.

Das Billing in der Übersicht: Saxon, Savatage, Armored Saint, Metal Church, Crimson Glory, Riot City, Tailgunner, Sacred, Front Row Warriors, Trovão, Sintage, Hunger, Aquilla, Jag Panzer, Leather Nunn

Tickets: www.keep-it-true.de/tickets