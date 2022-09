Steve Hackett – Genesis Revisited Live: Seconds Out & More

Artist: Steve Hackett

Herkunft: London, England

Album: Genesis Revisited Live: Seconds Out & More

Genre: Progressiv Rock

Spiellänge: 138:34 Minuten

Release: 02.09.2022

Label: Inside Out Music

Link: https://www.hackettsongs.com

Bandmitglieder:

Bass – Jonas Rheingold

Gitarre – Steve Hackett

Gesang – Steve Hackett, Nad Sylvan

Keyboard – Roger King

Schlagzeug – Graig Blundell

Saxofon, Flöte – Rob Townsend

Tracklist:

Apollo Intro Clocks – The Angel Of Mons Held In The Shadows Every Day The Devil’s Cathedral Shadow Of The Hierophant Squon The Carpet Crawlers Robbery, Assault And Battery Afterglow Firth Of Fifth I Know What I Like (In Your Wardrobe) The Lamb Lies Down On Broadway Musical Box (Closing Section) Supper’s Ready The Cinema Show Aisle Of Plenty Dance On A Volcano Los Endos

Um Genesis ist es ja bekanntlich ziemlich ruhig geworden. Gott sei Dank, wie ich finde, denn ich konnte nie großartig etwas anfangen mit der Band, nachdem Peter Gabriel diese verlassen hatte und Phil Collins Genesis fortan als seine Hauskapelle fungieren ließ. Mit dem immer größer werdenden Erfolg hielt der Mainstream unablässig Einlass … Nach dem Austritt von Steve Hackett, der zwei Jahre nach Peter Gabriel Genesis verließ, vollendeten Genesis komplett die Wandlung vom Progrock zum Mainstreamrock.

Steve Hackett, der von 1971 bis 1977 Gitarrist von Genesis war und damals Gründungsmitglied Anthony Philips ersetzte, ging 2021 (nach zweijähriger Pause) wieder mit seinem Liveensemble auf Tour. Das vorliegende Dokument wurde am 24. September des letzten Jahres in Manchester mitgeschnitten und zeigt ein sehr gut aufgelegtes Ensemble. Audio-visuell ein echter Leckerbissen.

Erhältlich ist es seit dem 02.09.2022 über Inside Out Music in den folgenden Formaten: 2 CD/DVD, 2 CD/Blu-Ray, 4 Vinyl LP (Black)/ 2 CD und 4 Vinyl LP (Lilac)/ 2 CD. Über Steve Hacketts Website sind auch signierte Exemplare erhältlich.

Mit Genesis Revisited Live: Seconds Out & More kredenzt Steve Hackett mit seiner Band eine musikalische Neuauflage von Material der Band aus den Siebzigerjahren. Seconds Out ist das Doppel-Livealbum von Genesis aus dem Jahr 1977. Es wurde mit einer Ausnahme bei Konzerten zwischen dem 11. und 14. Juni 1977 während der Tournee zu Wind & Wuthering in Paris aufgenommen.

Zwischen den Aufnahmen zum Album im Juni 1977 in Paris und dessen Veröffentlichung im Oktober verkündete Steve Hackett seinen Ausstieg aus der Band und hinterließ Genesis in der später so erfolgreichen Mainstream-Trio-Besetzung aus Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford. Danach hieß er bereits ein Jahr später 1978 … And Then There Were Three …

Auf Genesis Revisited Live: Seconds Out & More wird das komplette Livealbum von 1977 neu live eingespielt und das in einer Klasse für sich, wie es nur ein genialer Ex-Musiker (und vielleicht auch besserer als die anderen ehemaligen Mitglieder der Band) einspielen kann. Ähnliches zeigt auf andere Weise ja bereits in Deutschland Uli Jon Roth, der die Scorpions Klassiker in seiner eigenen Art und Weise exzellent und in besonderer Klasse zum Besten gibt, während seine Ex-Band fast nur noch zum Fremdschämen taugt!

Das vorliegende Livedokument zeigt Steve Hackett und seine Band in super Form mit Genesis Klassikern wie zum Beispiel Supper’s Ready oder The Lamb Lies Down On Broadway. Das More im Titel steht für Solostücke von Steve Hackett, wie zum Beispiel Every Day oder The Devil’s Cathedral.