The New Roses: eine Hommage an US Rock

The New Roses sind zurück! Nach Tourneen mit herausragenden Künstlern wie den Scorpions, Saxon, Accept und Tremonti veröffentlicht das Quartett um Timmy Rough am 21. Oktober 2022 sein fünftes Studioalbum Sweet Poison über Napalm Records. Musikalisch liefert die Band US-Rock, der selbst Bon Jovi stolz machen würde! Mit dem Vorgängeralbum Nothing But Wild stiegen The New Roses in die Top 10 der deutschen Albumcharts ein und waren im Jahr 2018 und 2019 die erste deutsche Band, die auf der Kiss Kruise aufgetreten ist. Doch das ist erst der Anfang von ihrem steilen Aufstieg an die Spitze des Rock-Olymp, denn bevor The New Roses im Herbst auf eine umfangreiche Headliner Tour gehen, werden sie diesen Sommer mit keinen Geringeren als den legendären Judas Priest, Foreigner und den Rock-Ikonen Kiss auf der Bühne stehen!

Ihr neuestes Werk, Sweet Poison, beginnt mit der gitarrengetriebenen Hymne My Kinda Crazy, die das Album würdig einläutet. Neben mitreißenden Hymnen bietet Sweet Posion authentisch-rockige Americana-Tracks wie Playing With Fire und Sweet Gloria. Warpaint ist zweifellos ein wuchtiger Track, bei dem die Band mit harten Gitarrenriffs und kraftvollem Schlagzeugspiel ihre unfassbare Energie entfesselt, während The Usual Suspects und 1st Time For Everything mit ihren eingängigen Refrains überzeugen. Tracks wie Dead Of Night bauen auf einer ausgeprägten Melodie auf und entwickeln sich zu starken Stadion Rock-Hymnen. Mit Songs wie All I Ever Needed zeigen The New Roses auch ihre sanftere Seite. Die starke Mid-Tempo-Rockballade lässt die Atmosphäre der bewegenden Balladen von Guns N‘ Roses wieder aufleben, während Frontmann Timmy Rough leidenschaftlich die gesamte Bandbreite seiner Stimme präsentiert, was auch auf dem berührenden Akustikstück True Love eindrucksvoll zu hören ist.

Sweet Poison ist ein herausragendes Rockalbum mit einer beeindruckenden Hitdichte, bei der sich die Band immer wieder selbst überbietet und so den Rock der 80er-Jahre wieder aufleben lässt. Haltet euch fest, denn The New Roses schalten einen Gang höher und nehmen euch mit auf eine Reise bis zum Horizont des US-Rocks!