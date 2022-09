Sorcerer – Reverence (EP)

Nach wie vor zieht es mich zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch, das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier zu besprechen. Das dachte ich bei dem Titel Reverence der schwedischen Epic Doom Metaller Sorcerer, der im Dezember letzten Jahres bereits veröffentlicht wurde, eigentlich auch. Hier gibt es jedoch einige Einschränkungen. Zum einen handelt es sich nur eine knapp 25-minütige EP, zum anderen befinden sich auf dieser nur vier Coversongs und zudem ist sie nur digital verfügbar.

So bleibt auch nicht sehr viel an dieser Stelle übrig, den Akteuren eine Reverence / Ehrfurcht an die gecoverten Bands zu attestieren, denen da mit folgenden Songs gehuldigt wird. Dies sind Rainbow mit Gates Of Babylon, Black Sabbath mit When Death Calls, Saxon mit Crusader und Ozzy Osbourne mit Waiting For Darkness.

Dass die Musiker von Sorcerer gute Musiker sind, braucht man nicht infrage stellen, wieso man jedoch diese Cover EP rausbringt, darf in Frage gestellt werden und auch wieso gerade diese Titel!? Warum es mich als bekennenden Coverband-Hasser hier erwischt hat, natürlich auch. Ich habe es halt versucht, denn Beth Hart hat mich ja in diesem Jahr mit ihrem A Tribute To Led Zeppelin total begeistert. Ich dachte, andere Musiker könnten vielleicht eine gleiche Begeisterung bei Coversongs bei mir herbeiführen, hier jedoch weit gefehlt.

Im Falle von Sorcerer muss ich feststellen, dass das hier nicht hätte sein müssen und sich daher für dieses Werk keine Reverence bei mir einstellt.

