Infected Rain: veröffentlichen kraftvollen Track „Lighthouse“ und ein neues Musikvideo

Am heutigen Freitag erscheint das bereits hochgelobte sechste Modern Progressive Metal-Album Time von Infected Rain über Napalm Records! In dieser Woche hat die Band zur Feier der Veröffentlichung ihrer nächste Single aus dem Album veröffentlicht – das kraftvolle und intensive Lighthouse. Der Track wird von einem unheimlichen Musikvideo begleitet, das die massiven, groovenden Gitarren, die ätherischen Strophen und die intensiven auditiven Veränderungen des Tracks mit einem nachdenklich stimmenden Bild untermalt.

Lighthouse wird von den Medien geradezu bejubelt! Blabbermouth nennt das Album „außergewöhnlich“, während das New Noise Magazine es als „das bisher stärkste Material der Band“ bezeichnet. Metal Hammer Germany bezeichnet Time als „das bisher stärkste Album der Band“ und das britische Devolution Magazine meint, Time könnte das Album des Jahres werden!

Infected Rain sagen über Lighthouse:

“From the shores of our minds to the reality of our lives, Lighthouse represents a power that we hold inside of us. This track reminds us that the universe dances to the rhythm of our thoughts. All our thoughts are waves in the endless galaxy of creation. It’s a call to stay strong, to remain devoted to your dreams, and to realize the potential of what you can create. In the grand clockwork of Time, every second is a chance to surf through your reality, shaping it with the power of your mind. Join us on this journey through Time, where each song is a tick towards a reality crafted by you, for you.”

Seht euch das neue offizielle Musikvideo zu Lighthouse hier an:

Time wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

-1CD-Digipak

-1CD Digipak + T-Shirt Bundle – nur bei Napalm international (ex-Nordamerika) per Versandhandel, limitiert auf 300 Stück

-1LP Gatefold Vinyl Aquamarin massiv

-1LP Gatefold Vinyl Marbled Bone White/Yellow Black – nur im Napalm-Versandhandel, limitiert auf 300

Musikkassette – nur im Napalm-Versandhandel, limitiert auf 100 Stück

-Digitales Album

Hier könnt ihr euch euer Exemplar von Time bestellen: https://napalmrecords.com/infected-rain

Infected Rain beginnen ihre anstehende Europa/Großbritannien Tour als Support von Amaranthe und ihren Labelkollegen DragonForce am 21. Februar in Hamburg.

Tourdaten:

02/21 Hamburg, DE @ Große Freiheit 36

02/22 Berlin, DE @ Huxleys Neue Welt

02/23 Leipzig, DE @ Haus Auensee

02/24 Oberhausen, DE @ Turbinenhalle

02/25 Tilburg, NL @ 013 Poppodium

02/27 Copenhagen, DK @ Amager Bio

02/28 Oslo, NO @ Sentrum Scene

02/29 Gothenburg, SE @ Trädgår’n

03/02 Helsinki, FI @ Black Box

03/03 Riga, LV @ Melna Piektdiena

03/04 Warsaw, PL @ Progresja

03/06 Brno, CZ @ Sono Centrum

03/07 Vienna, AT @ Gasometer

03/08 Budapest, HU @ Barba Negra Red Stage

03/09 Munich, DE @ TonHalle

03/10 Milan, IT @ Live Club

03/12 Madrid, ES @ Sala La Riviera

03/13 Barcelona, ES @ Sala Apolo I

03/15 Wiesbaden, DE @ Schlachthof

03/16 Zurich, CH @ Komplex 457

03/17 Brussels, BE @ AB Box

03/19 Stuttgart, DE @ LKA Longhorn

03/20 Paris, FR @ Bataclan

03/22 Bristol, UK @ O2 Academy

03/23 Manchester, UK @ Manchester Academy

03/24 London, UK @ The Roundhouse

Mehr Infos zu Infected Rain und ihrem neuen aktuellen Time findet ihr hier:

Infected Rain sind:

Lena Scissorhands – Gesang

Vidick – Gitarre

Alice Lane – Bass

Eugeniu Voluta – Schlagzeug