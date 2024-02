Suldusk: veröffentlichen Musikvideo zur packenden neuen Album-Single „Crystalline“

Am 1. März 2024 läutet das australische Dark-Folk/Blackgaze-Projekt Suldusk das neue Jahr mit der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten zweiten Studioalbums Anthesis über Napalm Records ein. Nach der Veröffentlichung der ersten Single und des Titeltracks des Albums präsentieren Suldusk aus Melbourne das Musikvideo zu ihrer fesselnden neuen Single Crystalline!

Band-Mastermind Emily Highfield verrät:

„Crystalline is a sequel track to Nazare, which is on Lunar Falls, the first Suldusk album. Nature – its beauty and brutality – is definitely a powerful muse for Suldusk‚s music, and both these tracks are an homage to the power and the solace of the Ocean. Coming from Australia, which is an isolated island, nature here is abundant and always a source of inspiration.“

Der Videoclip zu Crystalline kann jetzt hier gestreamt werden:

Nach ihrem hochgelobten Debütalbum Lunar Falls aus dem Jahr 2019 – einem Album, das Hörer und internationale Presse gleichermaßen verblüffte – macht Anthesis dort weiter, wo Suldusk mit ihrem fesselnden Erstlingswerk aufgehört haben, erweist sich aber musikalisch noch komplexer. Das Album entführt den Hörer in eine düstere, magische Welt, in der die aufstrebende Band eine große Vielfalt an dunklen und extremen Klängen in ihrem ganz eigenen Klanguniversum vereint.

Anthesis wurde von Troy Mccosker produziert und gemischt und von Thomas „Plec“ Johansson (Soilwork, Opeth, Katatonia) gemastert. Das Album enthält außerdem Gastauftritte von Raphael Weinroth-Browne (Leprous) und Rachelle Harvey am Cello.

Anthesis – Tracklist:

1. Astraeus

2. Verdalet

3. Crowns Of Esper

4. Crystalline

5. Sphaera

6. Anthesis

7. Mythical Creatures

8. Leven

9. A Luminous End

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Anthesis wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1 CD Digisleeve

– 1 LP Gatefold Red

– Digital Album

Mehr Infos zu Suldusk ihrem kommenden Album Anthesis findet ihr hier:

Suldusk – Album-Line-Up:

Emily Highfield – Gesang, Gitarren

Shane Mulholland – Gesang, Gitarren

Daniel Green – Bass

Josh Taylor – Gitarren

Hayley Anderson – Geige

Frankie Demuru – Schlagzeug

Suldusk online:

https://www.suldusk.com

https://www.facebook.com/Suldusk

https://www.instagram.com/suldusk