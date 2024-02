Heavysaurus – Pommesgabel

Wenn die kleinsten Familienmitglieder zu Rockern werden und sich für härtere Heavy Metal-Melodien interessieren, kommt man an Heavysaurus nicht vorbei. Das Dino Metal-Projekt begeistert die ganze Familie und sorgt live für Unterhaltung für Groß und Klein. Die sympathischen Dinos und nicht zu vergessen der liebevolle Drache Riffi Raffi an der Gitarre lassen mit kindergerechten Hardrock-Klängen die Berührungsängste zu Stromgitarren und härteren Bass Beats fallen. Über 130 Konzerte mit 100.000 Besuchern stehen in diesem Jahr auf dem Zettel der zotteligen Urzeitbewohner, das ist jedoch nicht alles. Über Sony Music haben die fünf Musiker um Sänger Mr. Heavysaurus ein neues Studioalbum veröffentlicht, welches zwölf Songs beinhaltet und auf den stimmungsvollen Namen Pommesgabel hört.

Die Reise durchs Heavy Metal-Wunderland beginnt mit dem Titeltrack Pommesgabel, eine erfrischende Anleitung für die noch jungen Headbanger, ihre kleinen Finger richtig zur Musik zu formen. Modern, mit feinen elektronischen, gar symphonischen Elementen, wird der Song gleich zum Hit. Etwas andächtiger geht der Laser Ninja zur Sache, bleibt dabei aber weiter in einem modernen Gewand und lässt dabei die Herzen der asiatischen Kunst höher schlagen. Mit von der Party Der Haarige Kobold und He-Sa-Mu-Ko-Mi-Ri-Pom. Flugsaurier oder auch der wirklich Ohrwurm-lastige Luna Unser Hund wurden bereits vorab als Singles auf die Ohren gelassen. Luna Unser Hund gehört seit der Veröffentlichung im letzten Mai bereits ins Set der Liveshows und das natürlich zu Recht. Partyalarm herrscht mit Trolltanz-Alarm. Die gute Vorstellung von Heavysaurus endet mit dem Der Freundschafts-Song. Gemeinsam mit Jennifer Haben heben sie den Wert der Freundschaft hoch und lassen das Album in einer ruhigen Rock-Atmosphäre ausklingen. Heavysaurus bleiben grandios, hört mit euren Kindern in das Album herein und besucht eine der vielen Shows ihr werdet es nicht bereuen!

HIER! geht es für weitere Informationen zu Heavysaurus – Pommesgabel in unserem Time For Metal Release-Kalender.