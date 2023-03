Pop Evil – Skeletons

Artist: Pop Evil

Herkunft: Michigan, USA

Album: Skeletons

Spiellänge: 36:21 Minuten

Genre: Hard Rock, Post-Grunge, Alternative Metal

Release: 17.03.2023

Label: MNRK Heavy

Link: www.popevil.com

Bandmitglieder:

Gesang – Leigh Kakaty

Gitarre und Backgroundgesang – Dave Grahs

Gitarre – Nick Fuelling

Bassgitarre – Matt DiRito

Schlagzeug – Hayley Cramer

Tracklist:

Arrival Paranoid (Crash & Burn) Circles Eye Of The Storm Sound Of Glory Skeletons Worth It Who Will We Become Wrong Direction (Feat Devour The Day) Dead Reckoning (Feat Fit For A King) Raging Bull (Feat Zillion)

Das neue Pop Evil Album Skeletons ist endlich da und bietet den Fans des Hard Rock, Post-Grunge und Alternative Metal ein weiteres spannendes Werk aus Michigan, USA. Mit Leigh Kakaty am Gesang, Dave Grahs an der Gitarre und dem Backgroundgesang, Nick Fuelling an der zweiten Gitarre, Matt DiRito am Bass und Hayley Cramer am Schlagzeug zeigt das Quintett erneut, dass es zu Recht in seiner Heimat in Nordamerika abgefeiert wird. Doch springt der Funke auch endgültig zu uns nach Deutschland mit dem neuen Silberling über? Das Potenzial dafür hat Skeletons jedenfalls!

Das siebte Studioalbum von Pop Evil hat eine Spielzeit von 36:21 Minuten und wurde am 17.03.2023 veröffentlicht. Es enthält elf Songs, von denen der Opener Arrival ein kurzes wie packendes Intro bietet, das den Hörer sofort in seinen Bann zieht. Die Sequenz ist ein perfekter Vorbote für das, was noch kommen wird, und setzt die Stimmung für das gesamte Album. Mit Paranoid (Crash & Burn) legen sie wuchtig los. Der moderne Sound dringt aus der Anlage. Alternativ, aber trotzdem kompromisslos jagen sie ihre Melodien in hohe Atmosphären. Zu den Höhepunkten des Albums zählen die Songs Sound Of Glory und der Titeltrack Skeletons. Sound Of Glory ist ein kraftvoller Song mit einem unvergesslichen Refrain, der für einen fiesen Ohrwurm sorgt. Der Titeltrack Skeletons ist ein düsterer und emotionaler Titel, der von Kakatys charismatischer Stimme und den intensiven Gitarrenriffs getragen wird.