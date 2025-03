Pop Evil: präsentieren offizielles Musikvideo zu „Side Effects“

Die Modern-Rock-Band Pop Evil – Sänger Leigh Kakaty, die Gitarristen Dave Grahs und Nick Fuelling, der Bassist Joey „Chicago“ Walser und der Schlagzeuger Blake Allison – hat ihr achtes Album What Remains über MNRK veröffentlicht.

Pop Evil haben auch ein Video zu Side Effects veröffentlicht. Den Performance-Clip zum Song mit explosiven Riffs könnt ihr hier ansehen:

Der Song ist ein Arena-tauglicher Banger und enthält reumütige Zeilen wie „Die Welt, die ich dir aufgebaut habe, hast du versucht, auseinanderzureißen“ und „Warum habe ich so sehr versucht zu beweisen, dass das, was dich umbringt, auch mich umbringt?“, die eine ungeschminkte Botschaft für jeden sind, der sich in einer toxischen Situation befindet und die Kraft sucht, sich für sein eigenes Glück und Wachstum zu befreien.

„Jede Handlung löst eine Reaktion, eine Nebenwirkung aus“, sagt Kakaty. “Toxizität ist ein Virus, der sich ausbreitet und tötet, aber Befreiung und Heilung liegen in einem Gegenmittel, das du bereits besitzt. Und jetzt ist es an der Zeit, es einzunehmen.“

Zwei Jahrzehnte lang musste Pop-Evil-Frontmann Leigh Kataky bis an seine äußersten Reserven gehen, um die Band von seiner lokalen Szene in Michigan an die Spitze des modernen Rockgeschäfts zu bringen. Riesenerfolge, bittere Niederlagen … Leigh Kakaty hat alles überstanden.

What Remains ist der Höhepunkt und die Geschichte dieser Reise mit Pop Evil, die so offen wie nie zuvor dargelegt wird. Das neue Werk knüpft an den Erfolg des gefeierten Albums Skeletons aus dem Jahr 2023 an und ist sowohl klanglich als auch thematisch das bisher härteste Werk von Pop Evil; eine donnernde Sammlung von arena-tauglichen modernen Rock- und Metal-Hits, in denen Kakaty Herz, Verstand und Seele öffnet.

„There are a lot of issues and things that I’ve dealt with in this journey of Pop Evil that I’ve buried for a long time“, erklärt der Frontmann.

Pop Evil wurden 2001 in North Muskegon, Michigan, gegründet. Kakaty schöpfte aus den Erfahrungen einer Jugend, die nicht von Musik, sondern von Highschool-Basketball geprägt war – Führungsqualitäten, Teamarbeit, der Antrieb, sich in den einsamen Stunden, die man um 5 Uhr morgens im Fitnessstudio verbringt, zu verbessern, der Wille zu gewinnen, der jede Angst unterdrückt – um mit aller Kraft für ihren Durchbruch zu kämpfen.

„I was hustling and learning every day to make my dreams come true“, Kakaty erinnert sich an seine Zeit, als er in örtlichen Bars spielte und seine ersten EPs aus dem Kofferraum seines Trucks verkaufte. „Studying never interested me. Neither did getting a regular job. A knee injury wrecked my shot at playing sports. Music was all I wanted to do from that moment, and I didn’t give myself a backup plan. Pop Evil gave me a purpose, and a reason to get up every day. It became a crusade.“

Lipstick OnThe Mirror, ihr Debütalbum aus dem Jahr 2008, und sein Nachfolger, War Of Angels, brachten ihnen weltweite Aufmerksamkeit. Onyx aus dem Jahr 2013 erreichte die erste der neun Nr.-1-Singles der Band und sechs RIAA-zertifizierte Gold- und Platinplatten, aber auch eine Zeit der Dunkelheit, die durch die Trauer über den Verlust von Kakatys Vater ausgelöst wurde. „I was completely lost … I had just missed the last five years with my dad, chasing this dream when I could have been with him. I didn’t know if I wanted or could do Pop Evil any more“, sagt er. Das selbstbetitelte Album der Band aus dem Jahr 2017, das mit dem Hit Waking Lions eröffnet wird, wurde geschrieben um „sozusagen mein Leben zu retten“, er ergänzt “but in turn “reminded me of the fire I have inside, and that God put me here to make music that could help people.“

Dieses Leitbild ist bis heute in Pop Evil verankert – und lieferte den Funken für die Entstehung von What Remains.

“You’re always chasing that one song that can connect with that one person“, Kakaty says. „And that process has to start with yourself. There’s a lot of personal healing on this record, a lot of things I wanted to get out for my own mental well-being. I’m finally at a place where I can confront my demons.“

Klanglich ist das Album eine aufrührerische Explosion lebensbejahender Geräusche; ein Strudel aus kraftvollen Riffs und treibenden Drumbeats, die regelmäßig den Weg für die charakteristischen hymnischen Refrains von Pop Evil ebnen.

„We set out to push boundaries”, sagt Kakaty. „Metal has always been a part of our DNA, but we‘ ve never made it such a focal point before. A lot of writing on this record has been about listening to what my soul is saying and letting the songs find their own path, rather than chasing a sound that might fit in on the radio. I think you can really hear the mood and emotion of the album’s themes in the music.“