Mono Inc.: haben neues Album „Darkness“ für den 15.08.2025 angekündigt

Darkness – Mono Inc. feiern die Stärke und das Licht in uns!

Nach den beiden #1-Alben The Book Of Fire und Ravenblack, einer komplett ausverkauften Symphonic Tour und Headliner-Slots auf diversen Festivals kommt am 15.08.2025 endlich das 13. Studioalbum der Hamburger. Darkness ist eine mitreißende Ode an die Kraft in jedem von uns.

Die Giganten des Dark Rock – tiefgründig wie nie, vielschichtig wie nie. Mit den Songs auf Darkness beweisen Mono Inc., dass Dunkelheit nicht das Ende bedeutet. Im Gegenteil: Lyrics und Sound der ersten Single In My Darkness strahlen tief aus sich selbst heraus. „So wie wir immer wieder für uns selbst leuchten können, wenn die Welt um uns herum im Chaos versinkt“, sagt Bandleader Martin Engler.

Solidarität und Toleranz, Nächstenliebe und Selbstliebe: Darkness dreht sich um alles, was die immer größer werdende Raven Community seit Jahren durch alle Stürme und Täler trägt. Darkness strotzt vor epochaler Kraft und schafft gleichzeitig intime Momente.

Darkness Tracklist:

1. In My Darkness

2. Lost In Pain

3. Fly

4. Dein Anker

5. The Dark Side Of The Sun

6. Unter Deiner Haut

7. We Were Young

8. Ravenheart

9. Abendrot

10. Sea Of Love

11. Nothing I Regret

12. Ray Of Light

Darkness erscheint in folgenden Konfigurationen:

Fanboxen:

Limited Deluxe Fanbox *

Limited Fanbox

Earbook | CD-Digipak | Cassette:

Limited Earbook

CD-Digipak

Limited Cassette *

Vinyl:

1-LP Gatefold (Black Vinyl / 180g)

Limited 1-LP Gatefold (Purple Black Dust Vinyl / 160g

Limited 1-LP Gatefold (Liquid Vinyl) *

Limited 1-LP Gatefold (Silver Black Dust Vinyl / 160g) *

7’Inch Single:

In My Darkness (Limited 7′ Single) *

Bundles | Darkness + T-Shirt:

CD-Digipak + T-Shirt

Limited Cassette + T-Shirt

1-LP Gatefold (Black Vinyl / 180g) + T-Shirt

Limited 1-LP Gatefold (Purple Black Dust Vinyl / 160g) + T-Shirt

Limited 1-LP Gatefold (Silver Black Dust Vinyl / 160g) + T-Shirt

Die mit dem Sternchen * markierten Artikel findest du exklusiv nur im Mono Inc. Shop!

Limited Deluxe Fanbox (Mono Inc. Shop exklusiv):

Streng limitierte Mono Inc. Deluxe Fanbox zum neuen Album Darkness

Die streng limitierte, hochwertig verarbeitete Deluxe Fanbox (35x25x10 cm) besteht aus einem einzigartig eingefassten Mono Inc. Bilderrahmen aus Holz und ist schwarz glänzend lackiert.

Neben dem CD-Digipak enthält die Deluxe Fanbox exklusiv:

Zwei Wechselbilder und vier handsignierte Autogrammkarten von jedem Bandmitglied als Wechselmotiv für den Bilderrahmen, gedruckt auf mattfolie-kaschiertem 400g-Karton.

Die erste Mono Inc. Glaskristallkugel (8 cm Durchmesser) mit dem ikonischen Raben als Laserinnengravur auf einem schwarzen LED-Sockel bedruckt, mit dem Mono Inc. Schriftzug.

Die eindrucksvolle Darkness Fahne (100×150 cm) mit vier Ösen und bedruckt mit dem ästhetischen Darkness Albummotiv.

Zeige, dass du Teil der Raven Community bist!

Exklusiver Raven Community Kettenanhänger (3 cm Durchmesser) an einem größenverstellbaren Kunstlederhalsband.

Aufwendig hergestellter Raven Community Schlüsselanhänger (4 cm Durchmesser) für dein Schlüsselbund.

Dein Mono Inc. Klebetattoo! Jede Box enthält einen Bogen mit zehn exklusiven Mono Inc. Klebetattoos (dermatologisch getestet und zertifiziert frei von jeglichem Risiko allergischer Reaktionen (Zertifikat PN EN 71-3 für temporäre Tätowierungen)).

Limited Fanbox:

Streng limitierte Mono Inc. Fanbox zum neuen Album Darkness. Die streng limitierte, hochwertig mit dem ästhetischen Darkness Albummotiv bedruckte Magnetbox (Maße 30x20x10cm) enthält exklusiv neben dem CD-Digipak:

Das eindrucksvolle Darkness Faltposter in DINA2 mit dem neuen Albummotiv

Die handsignierte Autogrammkarte in DIN A5-Format, gedruckt auf mattfolie-kaschiertem 300g-Karton

Zeige, dass du Teil der Raven Community bist!

Mit dem exklusiven Raven Community Kettenanhänger (3cm Durchmesser) an einem größenverstellbaren Kunstlederhalsband

dem aufwendig hergestellten Raven Community Schlüsselanhänger (4cm Durchmesser) für Dein Schlüsselbund

Deinem Mono Inc. Klebetattoo! Jede Box enthält einen Bogen mit zehn exklusiven Mono Inc. Klebetattoos (dermatologisch getestet und frei von jeglichem Risiko allergischer Reaktionen (Zertifikat PN EN 71-3 für temporäre Tätowierungen))

Mono Inc. – In My Darkness (Limited 7′ Single)

Release Date: 21.03.2025

In My Darkness ist eine Ode an die Stärke, die jeder von uns in sich trägt. Wir Menschen haben nahezu alle in unserem Leben tragisches oder leidvolles erlebt und selbst, wenn wir das Glück hatten, dass uns phasenweise andere Menschen zur Seite standen, waren es immer noch wir selbst, die es geschafft haben weiterzumachen. Die Dunkelheit in uns hat ein Recht da zu sein, aber auch, wenn die Welt um uns herum im Chaos versinkt, dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer wieder für uns selber Leuchten können, denn das haben wir schon so oft getan.

Side A: In My Darkness

Side B: In My Darkness (Instrumental)

Mono Inc. live 2025 – Darkness Tour

Präsentatoren: Rock Antenne, MusiX, SLAM, Piranha, Sonic Seducer & NoCut

Special Guests: Soulbound

02.10.2025 Hannover — Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt — FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen — Turbinenhalle 1

10.10.2025 Berlin — Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau — Stadthalle

18.10.2025 Hamburg — Inselpark Arena

24.10.2025 Saarbrücken — Garage

25.10.2025 Köln — E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden — Schlachthof

31.10.2025 München — Backstage Werk ***Sold Out***

01.11.2025 CH-Pratteln — Z7