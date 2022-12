Pop Evil: kündigen neues Album „Skeletons“ für den 17.03.2023 an

Vergangenen Freitag kündigte die Hardrock-Band Pop Evil ihr neues Album Skeletons an, das am 17. März 2023 über MNRK Heavy erscheinen wird, zusammen mit ihrer am selben Tag beginnenden US-Headlinertour.

Im Mai kommen die Hardrocker aus Michigan mit neuem Material nach Europa zurück,

und machen für vier Shows in Deutschland halt.

Tourdaten:

10.05.2023 Köln – Luxor

12.05.2023 München – Backstage Halle

13.05.2023 Frankfurt – Nachtleben

14.05.2023 Hamburg – Logo

Die elf Tracks beinhalten die bereits veröffentlichten Singles Eye Of The Storm, der auf Platz 5 der meistgespielten Songs 2022 in den Billboard Mainstream Rock Charts landete, und die neueste Single Paranoid (Crash & Burn). Das Album enthält auch Gastmusiker wie Ryan Kirby von Fit for a King bei Dead Reckoning – ein Song, der von Bassist Joey „Chicago“ Walser beigesteuert wurde – sowie Blake Allison von Devour The Day, der als Gastsänger bei Wrong Direction zu hören ist.

Frontmann Leigh Kakaty über das Album: „Hier geht es darum, dass wir als Band alles bis auf die Knochen herunterbrechen. Es ist mehr Uptempo, es hat größere Riffs, und wir versuchen, die Energie unserer Live-Show einzufangen.“

„Aber es hat auch eine positive Botschaft“, fügt er hinzu. „Ich weiß, es ist ein morbides Bild, aber hinter jedem Skelett steckt eine Geschichte und etwas, über das es sich zu reden lohnt. Insgesamt geht es darum, etwas auf eine positive Art und Weise zu betrachten. Und ich freue mich darauf, dass das jeder hören kann.“

Die erste Single Eye Of The Storm ist ein pulsierender, chaotischer Strudel mit einer aufmunternden Botschaft im Zentrum (und einem Killer-Refrain). Ihre jüngste Single Paranoid (Crash & Burn) schwankt zwischen etwas melodischerem und rhythmischerem und purer Aggression, dieser „get out of my head“-Schrei wird sicherlich Anklang finden. „Es geht um die Stimmen in unserem Kopf – wir alle haben sie, aber handeln wir nach ihnen“, sagt Kakaty. „Es ist ein warnendes Beispiel dafür, wie man diese Stimmen auf positive Weise verarbeiten kann.“

Das Musikvideo wurde von dem preisgekrönten Filmemacher und Regisseur Jensen Noen erstellt, der für seine Arbeit mit Falling In Reverse, Ice Nine Kills und Asking Alexandria bekannt ist. Die digitale Welt in Paranoid (Crash & Burn) handelt von der Überwindung innerer Dämonen, die den Song mit futuristischen Elementen zum Leben erweckt. Über das Video sagt Noen: „In schwierigen Zeiten können unsere Gedanken leicht an dunkle Orte wandern. Es kann sich anfühlen, als würde man in einem Meer von Paranoia ertrinken. Aber egal, wie schlimm die Dinge werden, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer einen Weg, unseren Gedanken zu entkommen. Wir müssen nur den richtigen Schlüssel finden, um die Tür aufzuschließen.“

Für Skeletons arbeitet die Band erneut mit dem Produzenten Drew Fulk (Disturbed, Papa Roach, Motionless In White) zusammen, einem Freund und Mitstreiter bei einigen früheren Alben, die zu Hits wurden. „Bei Versatile hatten wir eine Reihe von Produzenten, aber für dieses Album wollten wir nur mit einer Person arbeiten und zu unseren Wurzeln zurückkehren“, sagt Kakaty. „Es gibt eine Energie, die er und ich haben, und er war großartig darin, uns dabei zu helfen, diese Songs aufzubauen und an einigen gemeinsamen Themen zu arbeiten.“

Die Band hat sich mit Heart Support zusammengetan, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schärfen, indem sie von Bassist Joey „Chicago“ Walser kreierte Shows verlost – wer sich bis zum 12. Dezember bewerben möchte, kann teilnehmen. Pop Evil sagten: „Wir alle haben Stimmen in unserem Kopf, die uns Lügen erzählen. Sie sagen Dinge wie „Ich bin nicht gut genug“, „Ich bin allein“, „Es wird nie besser werden“. Diese Stimmen haben die Macht, uns aufzuhalten, wenn wir sie nicht bekämpfen. Wir wissen, dass der erste Schritt, um diese Stimmen zum Schweigen zu bringen, darin besteht, sie mit anderen zu teilen und Ermutigung zu erhalten.“

Die Tracklist zu Skeletons findet ihr in unserem Release-Kalender:

Pop Evil

SKELETONS

VÖ: 17.03.2023

Label: MNRK Heavy/SPV