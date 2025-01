Slomosa: veröffentlichen Video „The Making Of Tundra Rock“

Die norwegische „Tundra Rock“-Band Slomosa hat ein Live-Studio-Video veröffentlicht, das sich auf ihr neues Album Tundra Rock bezieht, das im vergangenen September über Stickman Records in Europa und MNRK Heavy in den USA veröffentlicht wurde. Das 37-minütige Making Of Tundra Rock-Video wurde live in Bergen, Norwegen, aufgenommen und zeigt die unleugbare Energie und unbestreitbare Eingängigkeit, die Slomosa umgibt, gepaart mit Geschichten hinter den Kulissen über die Entstehung des Albums und die Gründung der Band.

Streamt das komplette Studiowerk hier:

Gleichzeitig veröffentlichen Slomosa ein neues Play-Through-Musikvideo für den kraftvollen Tundra Rock-Track Monomann. Dreht jetzt auf:

Slomosa werden Helmet auf der nordamerikanischen Etappe ihrer Betty 30th Anniversary Tour unterstützen. Die 25-Städte-Wintertour beginnt am 19. Februar in Ft. Worth, TX, und läuft bis zum 23. März in Baltimore, MD. Der Tourplan sieht wie folgt aus:

Helmet – Betty 30th Anniversary US Tour 2025

w/ Slomosa

February 19 – Fort Worth, TX – Tulips FTW

February 21 – San Antonio, TC – Paper Tiger (Slomosa headlining show)

February 22 – Houston, TX – Scout Bar

February 23 – Austin, TX – Mohawk

February 25 – Mesa, AZ – Nile Theater

February 27 – Pomona, CA – The Glass House

February 28 – Los Angeles, CA – The Regent Theater

March 1 – Oakland, CA – Crybaby

March 2 – Roseville, CA – Goldfield Trading Post

March 4 – Portland, OR – Hawthorne Theatre

March 5 – Seattle, WA – The Crocodile

March 6 – Boise, ID – Shrine Social Club

March 8 – Denver, CO – The Oriental Theater

March 9 – Lawrence, KS – The Bottleneck

March 10 – Minneapolis, MN – Varsity Theater

March 11 – Madison, WI – Majestic Theatre

March 12 – Chicago, IL – Cobra Lounge

March 14 – Columbus, OH – Skully’s

March 15 – Mechanicsburg, PA – Lovedraft’s Brewing Co

March 16 – Ferndale, MI – The Magic Bag

March 17 – Toronto, ON – Lee’s Palace

March 18 – Montreal, QC – Théâtre Fairmount

March 20 – Boston, MA – The Paradise Rock Club

March 21 – Brooklyn, NY – Music Hall of Williamsburg

March 22 – Philadelphia, PA – Underground Arts

March 23 – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Mit einem unverschämten Rückgrat aus groovigem Punch und seidigen melodischen Hooks, die stark von der Musikszene in Palm Desert inspiriert sind, präsentieren Slomosa einen Sound aus dem Winterschlaf, der für eine neue Generation wiedererweckt wurde. Seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums im Jahr 2020 haben Slomosa mehr als 350 Shows und hochkarätige Festivalauftritte in über zwanzig Ländern an der Seite von Bands wie High on Fire, Alkaline Trio, Graveyard, Elder, Ufomammut und Witch absolviert; ihre explosiven Live-Auftritte haben der Band eine begeisterte weltweite Fangemeinde beschert. Slomosas Musik hat die Aufmerksamkeit von Rockgrößen wie Tool-Gitarrist Adam Jones erregt, der seine Begeisterung für die Band auf seinen sozialen Medien teilte, und die Kyuss-Legenden Brant Bjork und Nick Oliveri, die beide ihre Liebe für Slomosas Sound zum Ausdruck gebracht haben.