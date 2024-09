Within The Ruins – Phenomena II

Within The Ruins, die amerikanische Metalcore Band aus Westfield in Massachusetts, hat vor gut zwei Wochen ihr aktuelles Album Phenomena II herausgebracht. Der siebte Longplayer vereint harte Hooks mit melodischen Passagen und einer durchaus progressiven Atmosphäre. In 50 Minuten führt Frontmann Steve Tinnon durch elf Songs, die zusammen eine Einheit formen. Veröffentlicht wurde Phenomena II am 23.08.2024 über MNRK Heavy, die letzten vier Alben erschienen noch über E1 Music. Jetzt zieht es Within The Ruins zum US-Independent-Label.

Mit Castle In The Sky gleiten Within The Ruins in die Platte, bevor Metalcore, Deathcore und progressive Handschriften kräftig durchgemengt werden. Wer vom Metalcore abgeschreckt werden sollte, keine Sorge, die Amerikaner agieren in vielen Gesichtspunkten als Death Metal Band, die einfach mit vielen belebenden Instrumenten arbeitet. Scharfe Riffs, groovende Headbangpassagen und ein prägnanter Refrain – alles bereits beim Opener vorhanden. Sofort kommen einem die Landsleute von The Black Dahlia Murder in den Kopf. Ähnlich agiert das Quartett in recht komplexen Songs, die gerne auch mal auf fünf Minuten Spielzeit kommen. Die Intensität hoch, die Vibes stark und die Vocals eingängig. Das Gesamtgebilde passt wie die Faust aufs Auge. Gute Songs werden wie an einer Perlenkette gereiht, kleine Höhepunkte wie Castle In The Sky oder Demon Killer springen hervor, ohne dass sich auch nur eine der anderen Nummern versteckt. Mit breiter Brust agiert Steve Tinnon, der vor sechs Jahren das Mikrofon übernommen hat. Erst das zweite Within The Ruins Album für Steve, was man bei den Abläufen kein Stück merkt. Super eingebunden, passt er perfekt zum Trio an den Instrumenten. Immer wieder im Fokus ist Joe Cocchi, der einen richtig guten Job macht. Auch die beherzten Schlagzeugeinsätze von Kevin McGuill prägen Phenomena II. Zehn Jahre und drei Alben später ein geschickter Move, den Gedanken von Phenomena noch einmal aufzugreifen.

