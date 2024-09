Roses Of Thieves: der zweite Videoclip „Can’t Look Back“ zum kürzlich erschienenen Album ist ab sofort erhältlich

Das zweite Video aus Roses Of Thieves‚ Album Gateway To Utopia ist jetzt erschienen! Die Band ist bereit, die Bühnen zu erobern.

Seht euch das Video zu Can’t Look Back jetzt hier an:

Nach einem hochgelobten Debütalbum und einigen erfolgreichen Shows im Vorprogramm von Alestorm im Juli dieses Jahres geht Ungarns neue, EDM-beeinflusste Modern-Metal-Band Roses Of Thieves als Special Guest von Paddy And The Rats auf große Tour durch Ungarn. Macht euch bereit Europa, die Band kommt! Als nächster Schritt wird im Frühjahr 25′ eine internationale Tournee stattfinden.

Das Debütalbum Gateway To Utopia ist jetzt auf allen Streaming-Plattformen verfügbar: https://rosesofthieves.bfan.link/gateway-to-utopia

Die Band verbindet modernen Metal mit Anklängen an traditionelle irische Pub-Musik und einigen Folk-Metal-Elementen – wenn ihr auf Amaranthe steht und gerne mit Alestorm feiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gateways To Utopia eines eurer Lieblingsalben im Jahr 2024 sein wird!

Roses Of Thieves‚ erstes Video Blunderbuss findet ihr hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ozYNepJzrrA

Tracklist:

1. Perilous Journey

2. Seize The Sky

3. Blunderbuss

4. Be The Captain

5. Can’t Look Back

6. Militant

7. The Viceroy

8. Once Upon A Time

9. The Liberation

10. Getting Old

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Roses Of Thieves – Gateways To Utopia Digipak CD:

https://shop.hmusic.hu/termek/roses-of-thieves-gateway-to-utopia-digi-cd

Roses of Thieves sind:

Kinga Ruppert-Jáger – Gesang

Tamás Bárdos – Geige

Imre Togyeriska – Schlagzeug und Percussion

Miklós Kovács – Gitarre

Patrik Sütöri – Bass

Dominik Hristov-Todorov – Akkordeon

Roses Of Thieves online:

https://www.facebook.com/rosesofthieves/