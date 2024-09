Nails: veröffentlichen neues Album „Every Bridge Burning“

Die angesehenen Aggressoren Nails haben am vergangenen Freitag ihr mit Spannung erwartetes, viertes Album Every Bridge Burning über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Every Bridge Burning ist ein Blitzkrieg aus brodelnder Wut und unerbittlicher Intensität, mit dem sich Nails in den letzten 15 Jahren einen Namen gemacht haben, und enthält zehn knallharte Tracks wie Lacking The Ability To Process Empathy, Give Me The Painkillerbund, Imposing Will.

Todd Jones, der Gründer von Nails, sagt über das Album:

„This band was modeled after some of my favorite bands; the type of bands where, when they put out an album, you know what it’s going to sound like. it’s the delivery of the expectation.“

Every Bridge Burning wurde von Kurt Ballou im God City Studio produziert und ist mit einem treffend diabolischen Artwork von Jef Whitehead geschmückt.

Tourdaten:

Nails

w/200 Stab Wounds, Mammoth Grinder & Tribal Gaze

Sept 11 – Montreal, QC – Theatre Fairmount

Sept 12 – Toronto, ON – The Axis Club Theatre

Sept 13 – Detroit, MI – Tangent Gallery

Sept 14 – Chicago, IL – Avondale Music Hall

Sept 15 – St. Louis, MO – Off Broadway

Sept 16 – Nashville, TN – Exit/In

Sept 17 – Atlanta, GA – The Masquerade

Sept 18 – Greensboro, NC – Hangar 1819

Sept 19 – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Sept 20 – Brooklyn, NY – The Brooklyn Monarch (w/special guest Stabbed)

Sept 21 – Worcester, MA – New England Metal & Hardcore Festival @ The Palladium

Nov 2 – Manchester, UK – Damnation Festival

w/Xibalba, World Peace, Deadbody & Auditory Anguish

Nov 14 – Berkeley, CA – Cornerstone

Nov 15 – Los Angeles, CA – The Belasco (mit Special Guest Entry)

Nov 16 – San Diego, CA – Brick By Brick (ohne Xibalba)

