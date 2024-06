Nails: veröffentlichen neues Album „Every Bridge Burning“ am 30.08.

Nails aus Südkalifornien haben diesen Montag Details zu ihrem lang erwarteten, vierten Album Every Bridge Burning bekannt gegeben. Ihr erstes Album seit acht Jahren wird am 30. August bei Nuclear Blast Records veröffentlicht und enthält zehn Tracks purer, unerbittlicher Aggression, die nur als der Sound von Nails beschrieben werden können.

Das turbulente neue Album wurde von Kurt Ballou im God City Studio produziert und mit einem passenden diabolischen Artwork von Jef Whitehead versehen.

Während Sänger und Gitarrist Todd Jones seit langem als die treibende kreative Kraft hinter Nails gilt, wurde nun bekannt gegeben, dass die Band mit einer neuen Besetzung wieder aufgetaucht ist, zu dem Schlagzeuger Carlos Cruz (Warbringer), Bassist Andrew Solis (Despise You, Apparition) und Gitarrist Shelby Lermo (Ulthar) gehören.

Nails geben den Fans mit der feindseligen neuen Single Imposing Will einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird.

Seht euch das Video zu Imposing Will hier an:

“Imposing Will’ is special to the record in that I knew we wanted it to be the opener”, erklärt Jones. “We wanted it to have the effect of an urgency; an immediacy in the music itself. When you push play, you get smacked in the face.”

Streamt die neue Single Imposing Will jetzt unter:

Every Bridge Burning vorbestellen:

Every Bridge Burning – Tracklist:

1. Imposing Will

2. Punishment Map

3. Every Bridge Burning

4. Give Me The Painkiller

5. Lacking The Ability To Process Empathy

6. Trapped

7. Made Up In Your Mind

8. Dehumanized

9. I Can’t Turn It Off

10. No More Rivers To Cross

Nails Tourdaten:

w/200 Stab Wounds, Mammoth Grinder & Tribal Gaze

Sept 11 – Montreal, QC – Theatre Fairmount

Sept 12 – Toronto, ON – The Axis Club Theatre

Sept 13 – Detroit, MI – Tangent Gallery

Sept 14 – Chicago, IL – Avondale Music Hall

Sept 15 – St. Louis, MO – Off Broadway

Sept 16 – Nashville, TN – Exit/In

Sept 17 – Atlanta, GA – The Masquerade

Sept 18 – Greensboro, NC – Hangar 1819

Sept 19 – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Sept 20 – Brooklyn, NY – The Brooklyn Monarch (w/Special Guest Stabbed)

Sept 21 – Worcester, MA – New England Metal & Hardcore Festival @ The Palladium

Nov 2 – Manchester, UK – Damnation Festival

Nails

w/Xibalba, World Peace, Deadbody & Auditory Anguish

Nov 14 – Berkeley, CA – Cornerstone

Nov 15 – Los Angeles, CA – The Belasco (w/Special Guest Entry)

Nov 16 – San Diego, CA – Brick By Brick (ohne Xibalba)

Über Nails:

Zum ersten Mal seit über acht Jahren ist der mörderische Angriff auf unser Nervensystem, der nur als der Sound von Nails beschrieben werden kann, wieder aufgetaucht. Mit Carlos Cruz am Schlagzeug, Andrew Solis am Bass, Shelby Lermo an der Gitarre und Todd Jones an Gitarre und Gesang wird das kommende Studioalbum Every Bridge Burning am 30. August 2024 über Nuclear Blast Records erscheinen.

Das Artwork des Albums, eine Kreation von Jef Whitehead, dient als visuelles Vorspiel zum auditiven Chaos – eine starke Darstellung der akustischen Brutalität von Nails.

Die Aufnahmen für das Album begannen in Massachusetts im God City Studio mit Kurt Ballou (von Converge), dessen Beitrag für den Nails-Sound unerlässlich ist, wie Jones erklärt: “We’ve recorded every album with Kurt. He’s such an important ingredient as to how we present our music. When our fans want to hear Nails, they want to hear something that is through the filter of Kurt’s engineering.”

Every Bridge Burning entsprang aus der unerschütterlichen Hingabe zu den Nails-Fans und der Underground-Musikszene. Es spiegelt ihr Engagement für Authentizität und rohe Kraft wider. Nails bleiben ein Leuchtfeuer der Rebellion und Unverwüstlichkeit in einer Welt, die nach echtem Ausdruck hungert. Mit Every Bridge Burning ist es nun an der Zeit, wieder in die Wildheit von Nails einzutauchen und ein neues, aber vertrautes Kapitel der extremen Musik aufzuschlagen, ohne dass es an Aufwand oder akribischen Songarrangements mangelt.

“This band was modeled after some of my favorite bands; the type of bands where, when they put out an album, you know what it’s going to sound like”, beschreibt Jones, “it’s the delivery of the expectation.” The sensory destroying musical onslaught that we’ve all been missing is back. Nails is Todd Jones, Carlos Cruz, Andrew Solis, and Shelby Lermo.“

